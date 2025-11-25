Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Hoàng Anh
25/11/2025, 15:59
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhu cầu về các mô hình chăm sóc người cao tuổi trở thành một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức...
Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt hiện nay chỉ có hai thế hệ, việc xây dựng hệ thống dưỡng lão chuyên nghiệp, phù hợp là điều không thể chậm trễ. Đây không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn là thước đo cho sự văn minh và tiến bộ của xã hội, bảo đảm người cao tuổi được sống khỏe, sống có giá trị và không bị bỏ lại phía sau.
Thực tế cho thấy, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu gửi người cao tuổi vào viện dưỡng lão, nhất là các trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp và tổ chức được các hoạt động văn hóa, giải trí, thể chất phù hợp.
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Yoda Masashi, Giám đốc đại diện pháp luật Công Ty Cổ Phần CARE21 (Nhật Bản), đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển hệ thống dưỡng lão chuẩn Nhật, đồng thời đưa ra góc nhìn về việc xây dựng chính sách, đào tạo nhân lực và mô hình chăm sóc phù hợp với văn hóa gia đình Việt Nam.
Tăng huyết áp là một bệnh mạn tính phổ biến, được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”. Khoảng 90% trường hợp là tăng huyết áp nguyên phát (vô căn), liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ: tuổi cao, di truyền, ít vận động, thừa cân, chế độ ăn nhiều muối…
Trong bối cảnh già hoá dân số, việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp y học cổ truyền an toàn, có bằng chứng khoa học rõ ràng, có vai trò quan trọng đặc biệt. Qua đó hướng đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh…
Cùng với sự gia tăng của các ca cúm mùa, hiện tượng người dân đổ xô tìm mua Tamiflu để dự phòng hoặc tự điều trị lại diễn ra rầm rộ như mọi năm. Bất chấp các khuyến cáo, nhiều người vẫn coi đây là “thần dược” nên uống sớm…
Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 – 2023, Việt Nam đã ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến đề kháng kháng sinh (AMR)…
Các bác sỹ cảnh báo, thời tiết trở lạnh, số ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim thường tăng cao, đặc biệt là vào rạng sáng. Với người tăng huyết áp, chỉ cần một đợt co mạch đột ngột khi ra khỏi giường cũng có thể gây vỡ mạch máu não hoặc tắc mạch...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: