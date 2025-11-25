Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhu cầu về các mô hình chăm sóc người cao tuổi trở thành một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức...

Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt hiện nay chỉ có hai thế hệ, việc xây dựng hệ thống dưỡng lão chuyên nghiệp, phù hợp là điều không thể chậm trễ. Đây không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn là thước đo cho sự văn minh và tiến bộ của xã hội, bảo đảm người cao tuổi được sống khỏe, sống có giá trị và không bị bỏ lại phía sau.

Thực tế cho thấy, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu gửi người cao tuổi vào viện dưỡng lão, nhất là các trung tâm có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp và tổ chức được các hoạt động văn hóa, giải trí, thể chất phù hợp.

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Yoda Masashi, Giám đốc đại diện pháp luật Công Ty Cổ Phần CARE21 (Nhật Bản), đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển hệ thống dưỡng lão chuẩn Nhật, đồng thời đưa ra góc nhìn về việc xây dựng chính sách, đào tạo nhân lực và mô hình chăm sóc phù hợp với văn hóa gia đình Việt Nam.

https://www.youtube.com/embed/0slvQbmXbxs