Từ 2027, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được quản lý bằng mã số

Nhiệm vụ này được đề cập tại Quyết định số 2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ được giao xây dựng, nâng cấp, vận hành cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát bằng dữ liệu.
Việc nâng cấp cơ sở dữ liệu theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bảo đảm quản lý người lao động bằng mã số theo suốt quá trình từ chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài đến khi về nước.
Đồng thời, nâng cấp chức năng tiếp nhận thông báo và thực hiện các thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương, phù hợp với nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tổ chức hậu kiểm trên nền tảng dữ liệu.
Việc kiểm thử các chức năng thiết yếu phục vụ tiếp nhận thông báo, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp hoàn thành trước ngày 1/3/2027. Sau đó, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong năm 2027 và các năm tiếp theo.
Cùng nội dung này, Bộ Nội vụ được giao xây dựng Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thay thế Thông tư số 20/2021. Thông tư dự kiến ban hành trong quý 1/2027, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3 cùng năm.
Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Nội vụ cũng được giao xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; và Thông tư hướng dẫn của Bộ, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì rà soát các nội dung có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm chế tài tương ứng với các hành vi bị nghiêm cấm, nghĩa vụ mới của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và thẩm quyền xử phạt phù hợp với quy định theo Luật.
Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Một nhiệm vụ cũng được nhấn mạnh là việc biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật.
Việc tuyên truyền, phổ biến Luật có thể thực hiện theo nhiều hình thức linh hoạt, như: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.
Đồng thời, phổ biến trực tiếp đến doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động và gia đình.
Chú trọng địa bàn có nhiều người lao động đi làm việc ở nước ngoài, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung tuyên truyền cho người lao động cần tập trung vào nhận diện rủi ro, phòng ngừa lừa đảo, các khoản chi phí theo quy định và kênh phản ánh, kiến nghị…
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