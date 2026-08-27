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Người lao động cần bảo mật thông tin cá nhân trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc

N Nhật Dương

Cơ quan chức năng cảnh báo việc một số đối tượng đã sử dụng thông tin trái phép để mở tài khoản viễn thông, phục vụ cho các hành vi phạm tội. Khuyến cáo người lao động không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin hộ chiếu cho các cá nhân, hoặc tổ chức không có thẩm quyền để đăng ký thuê bao dịch vụ điện thoại tại Hàn Quốc...

Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa Trường.
Lớp đào tạo tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Khoa Trường.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã đưa ra cảnh báo lừa đảo về đăng ký dịch vụ viễn thông trước khi xuất cảnh đi làm việc tại nước ngoài.

Trước đó, Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết nhận được công văn của Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) về việc bảo mật thông tin cá nhân, và hướng dẫn ngăn chặn các hành vi kinh doanh dịch vụ viễn thông trái pháp luật liên quan đến người lao động nước ngoài.

Theo thông tin từ phía Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc, thời gian qua, đã xảy ra nhiều trường hợp người lao động bị lộ lọt thông tin cá nhân, do liên quan đến việc đăng ký dịch vụ thuê bao điện thoại di động của các nhà mạng Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị nhập cảnh vào nước này.

Một số đối tượng đã sử dụng thông tin trái phép đ mở tài khoản viễn thông, phục vụ cho các hành vi phạm tội, như lừa đảo qua điện thoại hoặc các hình thức gian lận khác. Vn đ này đặt người lao động trước nguy cơ vi phạm pháp luật nước sở tại, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc và cư trú tại Hàn Quốc.

Trước những rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn nêu trên, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn và quyn lợi hợp pháp của người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị các Sở Nội vụ phối hợp thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác.

Không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin hộ chiếu cho các cá nhân, hoặc tổ chức không có thẩm quyền để đăng ký thuê bao dịch vụ điện thoại tại Hàn Quốc.

Người lao động cần đặc biệt chú ý bảo mật thông tin trong toàn bộ quá trình chuẩn bị xuất cảnh, bao gồm cả các kỳ thi, kiểm tra tay ngh, ký hợp đồng, và đào tạo định hướng.

Người lao động cũng cần cảnh giác cao độ trước những lời mời chào cung cấp điện thoại miễn phí, hoặc các gói cước viễn thông có mức giá quá rẻ.

Các Sở Nội vụ cũng được đề nghị thông tin rõ tới người lao động về việc sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, trong thời gian tham gia khoá đào tạo định hướng 3 ngày 2 đêm, người lao động có thể sử dụng mạng không dây (Wi-Fi), được cung cấp tại cơ sở đào tạo để liên lạc.

Do đó, người lao động không cần thiết phải đăng ký thuê bao dịch vụ điện thoại di động của Hàn Quốc trước khi nhập cảnh.

Đối với công tác quản lý h sơ dữ liệu, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị quản lý chặt chẽ để không xảy ra tình trạng làm lộ thông tin cá nhân của người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS).

Đặc biệt, nhấn mạnh đến việc giám sát và không để các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ngân hàng, chuyn tin, hoặc các đi tượng trung gian thực hiện hoạt động quảng cáo, chào bán dịch vụ viễn thông tại các cơ sở đào tạo, hoặc các địa đim tập trung người lao động chuẩn bị xuất cảnh.

Không để bất kỳ cá nhân nào thuộc cơ quan phái cử can thiệp vào việc đăng ký thuê bao di động của người lao động, hoặc tạo ra các tình hung có nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân của người lao động.

Tại Hà Nội, triển khai các nội dung liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Nội vụ Hà Nội đã đề nghị các xã, phường, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm rõ, tìm hiểu các chương trình đi làm việc tại nước ngoài.

Việc tuyên truyền nhằm giúp người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài tiếp cận thông tin chính thống, chủ động tìm hiểu điều kiện, quy trình đăng ký, tuyển chọn và thi tuyển theo quy định.

Một trong những nội dung cũng được Sở Nội vụ đặc biệt lưu ý là việc bảo mật thông tin cá nhân của người lao động trước khi xuất cảnh.

Theo đó, các xã, phường cần tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình, người dân trên địa bàn về nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký, mở tài khoản viễn thông trái pháp luật. Sở Nội vụ đề nghị hướng dẫn người dân cảnh giác, ngăn chặn các hành vi kinh doanh dịch vụ viễn thông trái pháp luật liên quan đến người lao động nước ngoài.

Thông qua việc tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống và phối hợp tổ chức tuyển chọn, Hà Nội hướng tới hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài tiếp cận đúng chương trình, đúng quy trình. Đồng thời, nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ pháp luật trong thời gian làm việc, cư trú ở nước ngoài.

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