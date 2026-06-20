Đẩy mạnh đưa lao động Việt tới các thị trường thu nhập cao

Tại họp báo chiều 19/6, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã thông tin về nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng đầu năm 2026.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Phạm Đình Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song Việt Nam vẫn đưa được hơn 66.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.
Theo ông Lộc, hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục gia tăng cả về số lượng và chất lượng.
Để mở rộng thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục đã và đang tích cực thúc đẩy, trao đổi, đàm phán để tiến tới ký kết các Thỏa thuận, Bản ghi nhớ (MOU)/hiệp định về hợp tác lao động giữa Việt Nam với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bao gồm: Bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Nội vụ và Bộ di trú và Đào tạo nghề bang Saskatchewan, Canada, hợp tác về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại bang Saskatchewan; MOU giữa Bộ Nội vụ và Bang Thuringia, hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại bang Thuringia, Cộng hòa Liên bang Đức.
Hiệp định về Tuyển dụng có tổ chức và có mục tiêu công dân Việt Nam sang làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga; MOU về hợp tác lao động với Albania.
Sửa đổi MOU về tuyển dụng trực tiếp lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Cùng với đó, đơn vị cũng đàm phán MOC với phía Nhật Bản về Chương trình việc làm phát triển kỹ năng (ESD) giữa Việt Nam và Nhật Bản; bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc về hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động chuyên môn kỹ thuật Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng tiếp tục triển khai đàm phán và tiến đến ký kết thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Nhật Bản, Canada, Bulgari, Đức, Ả-rập Xê-út, Israel, Kuwait, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Hy Lạp, Albania, Hàn Quốc, Australia.
Các giải pháp cũng đặc biệt chú trọng đến việc nhằm giữ vững, ổn định các thị trường trọng điểm, truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, từng bước phát triển các thị trường có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt như các nước khu vực Châu Âu (Cộng hòa Liên bang Đức), Châu Mỹ (Canada).
Thông tin thêm về định hướng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang, cho biết Cục xác định thứ nhất là cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ.
Thứ hai là phát triển thị trường. “Quan điểm của chúng tôi là đi trước doanh nghiệp, tìm kiếm, khai thác thị trường, đàm phán các thỏa thuận quốc tế”, ông Giang thông tin.
Các thị trường được hướng đến sẽ có mức thu nhập tốt, song mức phí đưa đi là vấn đề cần xem xét. Đặc biệt, định hướng xác định lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài bên cạnh có thu nhập cao, họ còn là đội ngũ được tiếp nhận các kỹ năng tiên tiến, khi quay trở về nước sẽ là lực lượng có tay nghề, góp phần phát triển kinh tế trong nước.
Theo ông Giang, hiện các Thỏa thuận mà Cục đang đàm phán với một số quốc gia tiếp nhận đang có tín hiệu khả quan để đi đến ký kết. Chỉ còn một số điều cần xem xét liên quan đến quyền lợi người lao động, đó là mức phí.
Theo tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, đều yêu cầu không thu phí tuyển dụng từ người lao động. Đây là tiêu chuẩn cao mà Việt Nam đang hướng tới. Trong khi đó, tất cả các quốc gia Việt Nam đang thực hiện phái cử lao động, hiện chưa có nước nào cam kết chi phí sẽ do bên tiếp nhận chi trả.
Trước mắt, Cục đang tiếp tục đàm phán với đối tác, để đi đến việc phía tiếp nhận sẽ chi trả một phần, hoặc toàn bộ chi phí tuyển dụng cho người lao động.
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