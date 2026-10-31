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Từ đam mê nghề bếp đến khát vọng quản trị ẩm thực

B Băng Hảo

Vừa được International American University (Mỹ) trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật Ẩm thực, bếp trưởng Phạm Tuấn Hải đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và khát vọng đưa những sản phẩm ẩm thực chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng…

Tháng 10/2026, Chef Phạm Tuấn Hải được International American University (IAU), Hoa Kỳ, trao bằng Tiến sĩ danh dự trong lĩnh vực Nghệ thuật Ẩm thực. Ảnh: Hi Chef
Tháng 10/2026, Chef Phạm Tuấn Hải được International American University (IAU), Hoa Kỳ, trao bằng Tiến sĩ danh dự trong lĩnh vực Nghệ thuật Ẩm thực. Ảnh: Hi Chef

Có kinh nghiệm gần 30 năm làm đầu bếp tại những khách sạn lớn tại Hà Nội và TP.HCM đồng thời vận hành thành công nhiều nhà hàng của riêng mình, vị giám khảo ''Vua đầu bếp'' Phạm Tuấn Hải cho rằng kinh doanh ẩm thực là một lĩnh vực đặc thù, không phải chỉ cần bỏ vốn và là xong, mà đòi hỏi sự đam mêmong muốn phụng sự.

Ẩm thực là ngành kinh doanh gắn với cuộc sống thường nhật của con người. Có lẽ không một ngành kinh doanh nào mà nhu cầu của khách hàng lại gần gũi và dễ dàng quan sát đến vậy”, ông khẳng định. "Do đó, một món ăn thành công phải bắt đầu từ nguyên liệu, được chế biến bằng kiến thức chuyên môn và hoàn thiện dựa trên sự thấu hiểu khẩu vị thực khách". Quan điểm ấy theo bếp trưởng suốt quá trình phát triển sự nghiệp, từ trực tiếp đứng bếp, quản lý hoạt động ẩm thực đến tư vấn và nghiên cứu các giải pháp thực phẩm sau này.

Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm vai trò chuyên gia tư vấn giải pháp ẩm thực tại Unilever Food Solutions, chef Hải có cơ hội tiếp cận sâu với hệ thống nhà hàng, khách sạn (HORECA), kênh phân phối và mạng lưới đầu bếp tại nhiều tỉnh thành. Trải nghiệm thực tế giúp ông nhìn nhận ngành ẩm thực dưới góc độ toàn diện hơn: Một món ăn thành công cần đáp ứng khẩu vị thực khách, đồng thời cũng cần đảm bảo chất lượng ổn định và khả năng lan tỏa văn hóa.

Bằng Tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật Ẩm thực, được International American University cấp cho Chef Phạm Tuấn Hải. Ảnh: Hi Chef
Bằng Tiến sĩ danh dự ngành  Nghệ thuật Ẩm thực, được International American University cấp cho Chef Phạm Tuấn Hải. Ảnh: Hi Chef

Chính sự giao thoa giữa kinh nghiệm nghề bếp và kiến thức thị trường đã định hình tư duy phát triển của bếp trưởng Phạm Tuấn Hải, tạo nền tảng cho những bước chuyển tiếp theo trong sự nghiệp. Tháng 10/2026, bếp trưởng được International American University (IAU), Hoa Kỳ, trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật Ẩm thực.

Theo chia sẻ của chef Hải, học vị danh dự này mang ý nghĩa đặc biệt bởi đó là sự ghi nhận dành cho một chặng đường dài học hỏi, lao động và theo đuổi nghề bếp. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm rằng kiến thức luôn cần được cập nhật. Sự phát triển của công nghệ chế biến, những thay đổi trong hành vi tiêu dùng và yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm đặt ra nhiều bài toán mới cho người làm nghề. Vì vậy, dấu mốc mới là một động lực để ông tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào những sản phẩm mang giá trị thực tiễn.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng doanh nghiệp (B2B), hiện tại bếp trưởng Phạm Tuấn Hải hướng sự quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu dùng trực tiếp (B2C). Ông cho rằng tư duy của người đầu bếp tạo nên sự khác biệt căn bản trong cách tiếp cận sản xuất.

Thay vì bắt đầu bằng việc tìm nguyên liệu rẻ nhất để đạt mức giá mong muốn, chef Hải ưu tiên lựa chọn những thành phần có chất lượng, độ tươi và tính xác thực, sau đó nghiên cứu công thức nhằm đạt được hương vị phù hợp. Điều này không có nghĩa bỏ qua hiệu quả kinh doanh. Trái lại, ông xem công nghệ và năng lực tổ chức sản xuất là giải pháp để tối ưu chi phí, giúp sản phẩm tốt có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Việc kết hợp nghệ thuật chế biến truyền thống với công nghệ hiện đại có thể tạo ra những lựa chọn phù hợp với nhịp sống mới mà vẫn giữ được bản sắc hương vị. Ảnh: Hi Chef
Việc kết hợp nghệ thuật chế biến truyền thống với công nghệ hiện đại có thể tạo ra những lựa chọn phù hợp với nhịp sống mới mà vẫn giữ được bản sắc hương vị. Ảnh: Hi Chef

Tại nhà hàng, đầu bếp có thể trực tiếp kiểm soát từng món ăn trước khi phục vụ. Nhưng trong sản xuất thực phẩm, yêu cầu đặt ra là làm sao duy trì được hương vị đặc trưng và chất lượng đồng nhất khi sản phẩm được phân phối trên quy mô rộng. Đây cũng là bài toán vị bếp trưởng này đang tập trung nghiên cứu, kết hợp với những tiến bộ trong công nghệ sản xuất và bảo quản thực phẩm.

Từng trải qua nhiều vai trò trong ngành ẩm thực, bếp trưởng Phạm Tuấn Hải cho rằng thị hiếu có thể thay đổi, công nghệ liên tục phát triển, nhưng kỳ vọng về một bữa ăn ngon, chất lượng và an toàn luôn hiện hữu. Do đó, sự ghi nhận đáng quý nhất của người đầu bếp vẫn luôn nằm ở niềm tin của khách hàng và khả năng tạo ra những món ăn có chất lượng thực sự.

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