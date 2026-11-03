Những chế độ ăn tăng cường sức khỏe được ưa chuộng toàn cầu

Chế độ ăn mà người tiêu dùng lựa chọn có thể định hình xu hướng thực phẩm, và đến lượt mình, quyết định sự thành bại của cả những phân khúc trong ngành thực phẩm. Chẳng hạn, chế độ ăn thuần chay và ăn chay có thể thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thay thế thịt, trong khi các chế độ ăn ít tinh bột như keto và paleo có thể đưa thịt và sữa lên vị trí hàng đầu.
Tất nhiên, chế độ ăn không phải là tất cả, vì không phải mọi hoạt động tiêu dùng thực phẩm đều theo một khuôn mẫu chặt chẽ. Tuy nhiên, việc tìm hiểu người tiêu dùng đang theo đuổi chế độ ăn nào có thể cho thấy bức tranh nhanh về những sản phẩm thực phẩm nhiều khả năng thành công.
Xu hướng ăn uống giàu đạm - protein vẫn chiếm ưu thế, với protein xuất hiện trong rất nhiều nhóm thực phẩm.
"Từ khách hàng của các phòng khám tư, các nhóm tập luyện, đến cả nhóm trung niên lẫn người trẻ, đều có sự tập trung rõ rệt vào việc ưu tiên protein," bà Shavina Patel, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng kiêm dinh dưỡng lâm sàng, cho biết.
Theo bà, có nhiều lý do khiến mọi người ưu tiên các chế độ ăn như vậy: từ mục tiêu thể hình và lão hóa khỏe mạnh đến kiểm soát cân nặng và duy trì khối cơ khi dùng thuốc nhóm GLP-1.
Bà Corrine Toyn, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề tại công ty tư vấn tiếp thị và dinh dưỡng Chickpea Marketing, cho rằng protein đã đi từ phòng tập ra đại chúng.
Tuy nhiên, xu hướng giàu protein không phải lúc nào cũng lành mạnh. Điều đó phụ thuộc vào từng người tiêu dùng và lượng protein họ ăn. "Dưới góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng, dù protein là thiết yếu, nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn," bà Patel nói. "Lời khuyên dinh dưỡng cá nhân hóa là then chốt để bảo đảm sức khỏe thận và tim mạch cũng được bảo vệ".
Các chế độ ăn ít tinh bột như keto và paleo đang suy giảm sức hút, theo bà Karine Dussimon, Quản lý thông tin chuyên sâu toàn cầu về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tại Euromonitor International.
Theo công ty nghiên cứu Innova Market Insights, khoảng 11% người tiêu dùng theo chế độ ăn ít tinh bột như keto hoặc Atkins vào năm 2026, so với 12% năm 2025. "Trên thực tế, những chế độ ăn có tên gọi riêng của thập kỷ trước, như keto, paleo và Atkins, đã mất đi rất nhiều sức hút," bà Toyn nói.
"Tôi vẫn thấy mọi người thử chúng, thường là để giảm cân nhanh hoặc vì điều gì đó lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng so với năm năm trước, ít người tự nhận mình đang 'ăn keto' hơn. Những quy tắc cứng nhắc, được ăn cả hoặc không được gì, rất khó duy trì, và mọi người ngày càng thận trọng với việc cắt bỏ cả một nhóm thực phẩm".
Thị trường sức khỏe đường ruột đang rất thành công, với giá trị được công ty nghiên cứu thị trường Fortune Business Insights ước tính là 71,3 tỷ USD (63,7 tỷ euro).
Theo bà Patel, chế độ ăn vì sức khỏe đường ruột vẫn phổ biến. Men vi sinh (probiotic) và chất xơ prebiotic, cũng như thực phẩm lên men, kefir và sữa chua, tiếp tục có nhu cầu cao và đang ảnh hưởng mạnh đến các sản phẩm ra mắt.
Hơn nữa, các chuyên gia dinh dưỡng ngày càng đưa men vi sinh vào kế hoạch chăm sóc khi phù hợp. Kỳ vọng đối với các sản phẩm tốt cho đường ruột đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, từ chỗ chủ yếu gắn với lợi ích tiêu hóa sang bao gồm nhiều lợi ích khác.
"Trước đây, sức khỏe đường ruột thường được nghĩ đến chủ yếu như việc giúp mọi người tiêu hóa tốt hơn," bác sĩ Megan Rossi, nhà sáng lập The Gut Health Doctor, cho biết. "Hiện nay, một số người có thể cho rằng một sản phẩm tốt cho đường ruột hay men vi sinh sẽ cải thiện mọi thứ, từ nội tiết tố đến tâm trạng".
Các chế độ ăn thuần chay thực vật nói chung vẫn phổ biến. "Các lựa chọn thực vật, như sữa, sữa chua và bữa ăn chế biến sẵn thay thế, đã trở thành mặt hàng chủ lực của siêu thị," bà Patel cho biết.
Bà giải thích rằng xu hướng ăn chay linh hoạt (flexitarian) đặc biệt phổ biến, khi nhiều người tiêu dùng chọn hạn chế lượng thịt thay vì từ bỏ hoàn toàn. "Nhiều người tiêu dùng đang áp dụng cách tiếp cận ăn chay linh hoạt, tăng lượng đậu, đậu lăng, đậu phụ, tempeh, các loại hạt và hạt giống."
Theo bà, đặc biệt là mức tiêu thụ các loại đậu và sản phẩm từ đậu nành đã tăng. "Từ góc độ dinh dưỡng, đây là cách thiết thực để tăng chất xơ và sự đa dạng thực vật nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tim mạch, đồng thời duy trì sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể".
Các chế độ ăn mà người tiêu dùng theo đuổi không chỉ phản ánh xu hướng, mà còn góp phần tạo ra chúng. Để sản phẩm thành công, đổi mới cần bám sát những chế độ ăn này.
Mặc dù cuộc đối đầu không còn ác liệt như trước, cuộc chiến nước giải khát này vẫn đang chứng kiến những diễn biến mới với nhiều yếu tố tiềm ẩn. Cả Coca-Cola và Pepsi đều đã điều chỉnh công thức theo hướng “healthy” để thu hút những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe…
Vừa được International American University (Mỹ) trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật Ẩm thực, bếp trưởng Phạm Tuấn Hải đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và khát vọng đưa những sản phẩm ẩm thực chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng…
Xu hướng chuyển đổi xanh và tiêu dùng bền vững đang đặt ra yêu cầu mới với ngành bao bì thực phẩm, từ kiểm soát nguy cơ thôi nhiễm đến giảm sử dụng vật liệu và tăng khả năng tái chế...
Khi trà sữa trở thành thói quen hằng ngày, các thương hiệu đồ uống Trung Quốc không chỉ cạnh tranh về độ "hot" của các màn hợp tác, mà còn tìm cách xây dựng bản sắc văn hoá riêng biệt và bền vững hơn...
Thay vì chiếc bánh quy hay thanh sô-cô-la quen thuộc để vượt qua cơn uể oải lúc 4 giờ chiều, nhiều người đang chọn một lựa chọn ngọt tự nhiên hơn là chà là. Loại quả khô nhỏ bé đang trở thành ngôi sao của các xu hướng ẩm thực mới...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Giá vàng giảm tới 2,85%, biến động lên xuống cùng giá thế giới. Trong khi đó, chỉ số giá USD trong nước cũng giảm 0,26% nhưng lại ở trạng thái biến động ngược chiều với đà tăng của thế giới.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...