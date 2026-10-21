Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch.

Việt Nam và Đan Mạch nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, xác định thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là những lĩnh vực hợp tác quan trọng, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao giá trị các chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19–21/10/2026, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định quan hệ hai nước không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược xanh năm 2023.

Trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tiềm năng hợp tác, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ

Theo Tuyên bố chung, Việt Nam và Đan Mạch tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương, tháo gỡ các rào cản nhằm gia tăng kim ngạch thương mại và vốn đầu tư tại mỗi nước.

Hai bên cam kết bảo vệ hệ thống thương mại quốc tế mở, dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm; thúc đẩy chuỗi giá trị hiệu quả, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường phù hợp với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Trọng tâm hợp tác kinh tế hướng vào các lĩnh vực có tính bền vững và giá trị gia tăng cao như năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất và công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp, thực phẩm, giao thông vận tải, logistics, vận tải biển xanh, kinh tế biển, số hóa, y tế và giáo dục.

Hai nước khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào thị trường của nhau, đặc biệt trong những ngành công nghệ cao, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà cung cấp Việt Nam, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Hai bên nhất trí hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường EU và ASEAN phù hợp với các nghĩa vụ hiện hành, nhất là đối với công nghệ, phương thức sản xuất và sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, qua đó thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam và Đan Mạch cũng khẳng định tiếp tục tổ chức luân phiên các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ, tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN

Hợp tác trong các lĩnh vực này hướng tới hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang những chuỗi giá trị có giá trị gia tăng, năng suất và tính bền vững cao hơn.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả EVFTA và thúc đẩy các thành viên EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đầu tư song phương.

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hai nước thúc đẩy nghiên cứu chung, hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chính phủ số và thành phố thông minh.

Hai bên đồng thời khuyến khích trao đổi sinh viên, nhà nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng bền vững.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Tuyên bố chung xác định chuyển đổi xanh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Đan Mạch.

Hai nước nhất trí tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của Quan hệ Đối tác chiến lược xanh, tăng cường đối thoại chính sách và triển khai các sáng kiến cụ thể về khí hậu, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Các hoạt động hợp tác được thúc đẩy thông qua những cơ chế song phương và đa phương, trong đó có Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).

Hai bên cam kết thúc đẩy giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng, gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác năng lượng Đan Mạch – Việt Nam (DEPP), hợp tác tập trung vào quy hoạch hệ thống năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hai bên ủng hộ cải cách các ngân hàng phát triển đa phương nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính khí hậu của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam; đồng thời thúc đẩy các khoản đầu tư xanh mang lại lợi ích cho cả hai bên và có trách nhiệm xã hội.

Việt Nam và Đan Mạch cũng sẵn sàng tạo thuận lợi cho các quan hệ đối tác công – tư về tăng trưởng xanh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ sạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Trong giao thông vận tải và hàng hải, hai nước nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác về vận tải biển, hàng không, đường bộ, đường sắt và logistics; khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Đan Mạch, cũng như các địa điểm thuận lợi khác ở Bắc Âu, phù hợp với nhu cầu thị trường và các quy định hiện hành.

Hợp tác hàng hải tập trung vào phát triển vận tải biển xanh, quản lý và vận hành cảng, đóng tàu, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Ngoài ra, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong y tế, dược phẩm, giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp bền vững, an toàn thực phẩm và thống kê; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số và quản lý dữ liệu.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, PHỐI HỢP TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN ĐA PHƯƠNG

Về chính trị, hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm củng cố tin cậy chiến lược và thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng hướng tới tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của công dân, ưu tiên đàm phán và ký kết thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao chứa dữ liệu sinh trắc học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung hoan nghênh việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam và Đan Mạch khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, khu vực.

Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, bao gồm tại Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đan Mạch tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và các nỗ lực hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN – Đan Mạch và ASEAN – EU trong chuyển đổi xanh, năng lượng, kinh tế số, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong quốc phòng, an ninh, hai nước hướng tới mở rộng đối thoại, hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng, các thách thức phi truyền thống và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại song phương về an ninh hàng hải và khả năng công nhận tùy viên quốc phòng của nhau.

Tuyên bố chung cũng đề cao vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy đầu tư, thương mại, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa giữa hai nước.