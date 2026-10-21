Phát huy vai trò cầu nối hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch

Theo TTXVN, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam, cùng một số thành viên của Hội.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay; đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Hội trong gần 50 năm qua.
Ông Nils Bulb cho biết Hội đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa và các dự án y tế cộng đồng tại Việt Nam, nhất là hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế. Thời gian tới, Hội tiếp tục mở rộng các dự án, tăng cường kết nối thế hệ trẻ và hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị hai nước.
Thông tin về việc Việt Nam và Đan Mạch chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đan Mạch trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Bắc Âu và thứ hai trong Liên minh châu Âu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu; đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn kiều bào phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, chuyển giao tri thức, công nghệ, kết nối nguồn lực quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới, trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
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