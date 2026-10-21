Đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu

Theo TTXVN, sáng 20/10, tại Thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.
Tham dự cuộc gặp có đại diện các tập đoàn lớn như A.P. Moller - Maersk, LEGO Group, Carlsberg, Pandora, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) và Vestas, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và chuyển đổi xanh.
Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác dài hạn, kiến nghị các giải pháp tạo thuận lợi cho việc tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp và cam kết đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn đóng góp công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế và tư duy phát triển xanh, bền vững, qua đó nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Đan Mạch cần hướng tới chất lượng cao hơn, gia tăng hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào các chuỗi giá trị chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, gồm chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo; cảng biển, logistics và vận tải biển xanh; kinh tế tuần hoàn; công nghệ môi trường, quản lý nước; nông nghiệp, thực phẩm bền vững; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh.
Cùng với đó, cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Đan Mạch.
Đề cập tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, giải phóng nguồn lực và tạo không gian mới cho đầu tư, kinh doanh.
Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, năng lượng, hạ tầng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng ổn định, minh bạch, nhất quán, có khả năng dự báo; đồng thời cắt giảm thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, số hóa quy trình và rút ngắn thời gian triển khai dự án.
Định hướng hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các tập đoàn logistics quốc tế không chỉ vận chuyển hàng hóa mà cần góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics toàn cầu, hình thành các trung tâm phân phối, trung chuyển và quản trị chuỗi cung ứng cho khu vực.
Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn các tập đoàn Đan Mạch tiếp tục đồng hành phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Hợp tác không chỉ dừng ở các dự án riêng lẻ mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, gắn với sản xuất thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực, nâng cao tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.
Đối với sản xuất tiên tiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn quốc tế từng bước đưa vào Việt Nam những hoạt động có giá trị gia tăng cao như thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái nhà cung cấp trong nước, thay vì chỉ đặt các nhà máy gia công.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan Việt Nam ghi nhận đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp; mỗi đề xuất khả thi phải có đầu mối xử lý, mỗi dự án tiềm năng phải có lộ trình thúc đẩy và mỗi vướng mắc chính đáng phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.
Khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Đan Mạch kiến tạo những mô hình hợp tác và không gian phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài, cứ điểm sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
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