Việt Nam - Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới, trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Theo TTXVN, ngày 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10.

MỞ RA KHUÔN KHỔ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN

Thủ tướng Mette Frederiksen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Đan Mạch đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Đan Mạch tại Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đặc biệt trong chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển thực chất của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch là nước thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn mới.

Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ, CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ CÔNG NGHỆ CAO

Hai nhà lãnh đạo thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam; khẳng định Đan Mạch mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời ủng hộ doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường hiện diện, đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh:Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, Vestas tại Việt Nam; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư, chuyển các cam kết hợp tác thành những dự án cụ thể.

Về chuyển đổi xanh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên chiến lược, lâu dài.

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh, thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi; đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh doanh nghiệp Đan Mạch tham gia phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải xanh tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới.

Đồng thời, tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 18.000 người Việt Nam tại Đan Mạch đối với phát triển kinh tế - xã hội sở tại và quan hệ hữu nghị hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế; đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch với ASEAN.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào thực chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các định hướng, cam kết và thỏa thuận đã đạt được, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Mette Frederiksen sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Đan Mạch vui vẻ nhận lời.