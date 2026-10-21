Kiều bào tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị , đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước

Theo TTXVN, chiều 20/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển.
Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Ngày càng nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và kinh doanh.
Đặc biệt, nhiều chuyên gia, trí thức kiều bào chủ động kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ tri thức và công nghệ.
Đại sứ quán đang tập trung triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, nhất là trong lĩnh vực y sinh công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.
Đại diện kiều bào bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của đất nước, khẳng định mong muốn tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực vươn lên, hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển; đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt và tình cảm hướng về Tổ quốc của bà con.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Đan Mạch, Thụy Điển và Iceland ngày càng phát triển thực chất. Trong đó, hợp tác với Đan Mạch có những bước tiến quan trọng về năng lượng, đầu tư xanh, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh.
Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những "đại sứ văn hóa", "đại sứ hữu nghị", góp phần kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp nguồn lực trong nước với nguồn lực quốc tế.
Theo đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội, đồng hành và đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối hữu nghị chiến lược", thúc đẩy hợp tác đa tầng, kết nối các chính trị gia, học giả, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế với Việt Nam.
Đặc biệt, thế hệ trẻ, các chuyên gia và trí thức kiều bào cần trở thành cầu nối công nghệ, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối nguồn vốn xanh từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển đất nước.
Cùng với đó, kiều bào tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, đổi mới, phát triển bền vững; giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng gắn kết các thế hệ với quê hương.
Đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chủ động, sáng tạo trong thúc đẩy quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, chăm lo công tác cộng đồng, thực sự trở thành mái nhà chung của người Việt Nam ở nước ngoài.
Trước đó, ngày 19/10, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đến thăm thư viện và trung tâm văn hóa cộng đồng BIBLIOTEKET Rentemestervej tại Copenhagen.
Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng "Tủ sách Việt Nam", gồm các tác phẩm văn học, truyện cổ tích và ấn phẩm giới thiệu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản Việt Nam.
Phu nhân nhấn mạnh sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tri thức, tư duy, sự đồng cảm và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc; đồng thời mong muốn tiếp tục bổ sung các đầu sách để quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn đọc Đan Mạch.
Hoàng hậu Mary đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động, cho rằng tủ sách sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tối 19/10, Nhà vua Frederik X cũng gửi lời cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về món quà ý nghĩa dành cho thư viện.
Tối 20/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026).
Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa của 55 năm quan hệ ngoại giao, từ khi Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm đã tạo nền tảng quan trọng đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Hơn 10 văn kiện hợp tác được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn trong khoa học công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch, kết nối thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng phát triển của Việt Nam, hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.
Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Bảo tàng nghệ thuật Ny Carlsberg Glyptotek tại Copenhagen.
Tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới, trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
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