Tuyển dụng hàng nghìn việc làm cho lao động trẻ tại Hà Nội

Ngày 20/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề “Festival tuyển dụng chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2024”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên Việt Nam năm 2024 và nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực: Xây dựng, nhiệt điện lạnh, công nghệ thực phẩm, du lịch lữ hành, điện – điện nước, dược – điều dưỡng…của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Phiên giao dịch việc làm mang đến 2.356 chỉ tiêu tuyển dụng từ 64 doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Trong đó, 41 đơn vị tham gia tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, còn lại kết nối trực tuyến với sàn việc làm Hà Nội.

Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: Thương mại - dịch vụ; sản xuất; nhà hàng - khách sạn; xây dựng,...phù hợp với nhu cầu tìm việc của người lao động, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.

Chỉ tiêu tuyển dụng cũng rất rộng ở nhiều vị trí như: Trình dược viên, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, kế toán, lễ tân, phụ bếp, nhân viên điều hành tour du lịch…

Cùng với đó các chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí dành cho người lao động, sinh viên năm cuối sắp ra trường như: Kinh doanh - maketing, kế toán, nhân viên hành chính, cơ khí – hàn, điện – điện tử, công nghệ thông tin, thực tập sinh nhân sự, thực tập sinh thiết kế…

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Hầu hết các chỉ tiêu đều yêu cầu lao động có trình độ, từ trung cấp, công nhân kỹ thuật trở lên, trong đó riêng cao đẳng – đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất, với 44,7%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chỉ chiếm rất ít, khoảng 2%.

Theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng trở lên, chủ yếu tập trung vào các nhóm về công nghệ thông tin, kinh doanh, quản lý, kỹ sư, giám sát, trưởng - phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, khả năng chịu áp lực công việc cao.

Phân khúc thu nhập phổ biến nhất từ 7 - 10 triệu đồng/tháng chiếm khoảng 40% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Còn lại là các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng và theo thỏa thuận. Mức lương thoả thuận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn, vị trí công việc,…đảm bảo đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của người lao động.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết việc tổ chức “Festival tuyển dụng chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2024” là cơ hội cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người lao động được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, được tư vấn, giới thiệu và định hướng về việc làm, tư vấn các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn về chính sách pháp luật.

Sinh viên, lao động trẻ cũng được thực hành các kỹ năng tìm kiếm việc làm, từ đó học hỏi trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biên động thị trường lao động sau khi ra trường, xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Phiên giao dịch việc làm và tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu hỗ trợ giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, nguyện vọng tìm việc của hơn 2.000 sinh viên tại trường, cho thấy khoảng 70% sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm, chủ yếu là việc làm part time.

Do đó, tại phiên hôm nay, Ban tổ chức đã mời một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên part time như: Công ty Cổ phần Takahiro, Công ty TNHH My Second Home, Công ty Cổ phần Đầu tư T&L Việt Nam, Công ty Cổ phần Tatamore,…tuyển dụng ở các vị trí: Sale, thu ngân, pha chế, phục vụ, lễ tân,…

Ngoài ra sinh viên, người lao động tham gia còn được hội thảo, tư vấn về kỹ năng tìm việc, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng phỏng vấn…, nhằm mục đích trang bị hành trang cho các bạn sinh viên khi ra trường tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực của bản thân.

Nhiều cơ hội việc làm được các doanh nghiệp mang đến phiên tuyển dụng. Ảnh: Thanh Bình.

Bên cạnh đó, Phiên giao dịch việc làm sẽ tạo cầu nối 3 bên: nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động. Mục tiêu là cung cấp thông tin, kiến thức liên quan đến chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về lao động, việc làm và pháp luật lao động.

Cùng với đó, tổ chức hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng, chuyên môn; tư vấn kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp..., giúp họ có những kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp.