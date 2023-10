Hà Nội cần tuyển dụng 35.000 – 45.000 lao động trong quý 4/2023

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội quý 3 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt được những kết quả quan trọng, các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi, phát triển ổn định. Nhờ vậy đã giúp thị trường lao động trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.

NHIỀU NHÓM NGÀNH NGHỀ TĂNG TỐC TUYỂN DỤNG

Số liệu thu thập của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy , nhu cầu tuyển dụng thời gian qua vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng.

Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ với các vị trí, như nhân viên kế toán, nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên thẩm định tài sản, nhân viên phát triển phần mềm...; nhóm ngành bán buôn bán lẻ với các vị trí như nhân viên thu ngân, nhân viên kho, nhân viên tiếp thị sản phẩm, nhân viên bán hàng...

Đồi với ngành công nghiệp - xây dựng, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành xây dựng, với các vị trí như kỹ sư tư vấn giám sát kỹ thuật, kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế kết cầu công trình, kỹ sư cầu đường...; nhóm ngành công nghiệp chế biến - chế tạo với các vị trí như kỹ sư cơ khí chế tạo máy, công nhân sản xuất, công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, nhân viên R&D…

Về kinh nghiệm làm việc, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm từ 1-2 năm là chủ yếu. Tuỳ theo yêu cầu và từng vị trí việc làm, doanh nghiệp sẽ chi trả các mức lương khác nhau, với các phân khúc từ 5-10 triệu đồng/tháng; từ 10-15 triệu đồng, và lương trên 20 triệu đồng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương dịch, Tết Nguyên đán, từ đó sẽ tác động tích cực đến xu hướng tuyển dụng, đặc biệt với các vị trí việc làm bán thời gian.

“Chúng tôi đang ghi nhận những tín hiệu tích cực của thị trường lao động vào thời điểm này. Nếu như cách đây 1 - 2 tháng, doanh nghiệp có những khó khăn riêng, số lượng tuyển dụng ít hơn, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên thị trường với chỉ tiêu lớn, bao gồm cả lực lượng doanh nghiệp thuộc khối sản xuất cũng tăng”, ông Thành nói và cho hay, đây cũng là thông lệ đã trở thành xu hướng của thị trường lao động dịp cuối năm.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, quý 4/2023, trên địa bàn thành phố sẽ cần từ 35.000 – 45.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung ở một số lĩnh vực, ngành nghề như thương mại - dịch vụ; hoạt động sản xuất.

“Lĩnh vực sản xuất hiện đang có đơn hàng tuyển dụng rất nhiều, có những thời điểm chúng tôi ghi nhận doanh nghiệp cần tuyển hàng nghìn lao động phục vụ cho sản xuất cuối năm, để kịp tiến độ hoàn thành các đơn hàng”, ông Thành cho biết.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng, tài chính – ngân hàng, văn phòng, dự báo cũng đều có xu hướng tuyển dụng tăng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang dần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ để phát triển, mở rộng, vì thế công nghệ thông tin vẫn là nhóm có nhu cầu tuyển dụng tương đối tốt.

Doanh nghiệp tìm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm. Ảnh - N.Dương.

Đồng thời, để tăng khả năng, lợi thế cạnh tranh, thích ứng linh hoạt với sự khó khăn, áp lực của thị trường, và kỳ vọng của khách hàng, nên doanh nghiệp sẽ yêu cầu cao hơn về năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân sự, từ đó tăng nhu cầu tuyển dụng nhóm lao động có trình độ từ đại học trở lên.

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 10 THÁNG VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2023

Cũng đánh giá về tình hình và sự phục hồi thị trường lao động trên địa bàn Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, do sự tác động từ cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, suy thoái kinh tế thế giới,… dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội gặp khó khăn vì sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn. Vì vậy, số lao động được tạo việc làm các tháng đầu năm 2023 có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (bằng 98,3% so với năm 2022).

Tuy nhiên, đến các tháng cuối năm 2023, nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, đến nay số lao động được giải quyết trên địa bàn thành phố đã vượt chỉ tiêu được giao trong năm, và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thống kê của đơn vị này trong 10 tháng năm 2023, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 186.177 lao động, đạt 114,9% kế hoạch giao trong năm, tăng 3.150 việc làm mới được tạo ra, tương đương tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức được 23 phiên giao dịch việc làm với 682 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là gần 12.800 người. Số lao động được phỏng vấn là 5.060 người, đã có 1.868 người được tuyển dụng tại phiên.

Để phát triển, ổn định thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hà Nội giao Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, bám sát thị trường lao động để kịp thời cung cấp thông tin điều tiết, vận hành, quản lý thị trường lao động, hỗ trợ việc phục hồi nền kinh tế.

Đồng thời, phân tích, dự báo thị trường lao động, giúp việc hoạch định các chính sách, chương trình liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp.

Cùng với đó, thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công thiết yếu về bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định, nhằm hỗ trợ người lao động thuận tiện trong việc thực hiện khai báo thông tin, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến…