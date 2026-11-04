UAV trái phép khiến hoạt động hàng không gián đoạn tới 4 giờ

Trong văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật trong lĩnh vực an ninh hàng không, Bộ Xây dựng đánh giá hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực các cảng hàng không thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp.
Theo Bộ Xây dựng, việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh. Những vụ việc này không chỉ gây gián đoạn khai thác mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh UAV, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý. Đáng chú ý, thời gian gián đoạn khai thác do các vụ việc này có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ.
Tại các cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các tình huống như phải bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.
Theo Bộ Xây dựng, những sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại đối với các doanh nghiệp hàng không.
Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, căn cứ đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.
Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Hoạt động tuyên truyền cần chú trọng các trường học, khu dân cư xung quanh cảng hàng không, được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và ngăn ngừa vi phạm.
Một giải pháp khác được Bộ Xây dựng kiến nghị là đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay. Đồng thời, lực lượng công an địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
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