Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục quản lý chặt kinh doanh UAV

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, nhiều đại biểu đề nghị duy trì kinh doanh tàu bay không người lái (UAV) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời bảo đảm quản lý chặt nhưng không cản trở ứng dụng công nghệ...

Phiên thảo luận tại Tổ 10, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Ngày 4/8, tại phiên thảo luận tổ của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu Quốc hội tập trung góp ý đối với các quy định về quản lý tàu bay không người lái (UAV) trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Phát biểu tại Tổ 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá các quy định về phòng không nhân dân và UAV là nhóm chính sách có tác động lớn đến hoạt động kinh tế cũng như quyền tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Theo dự thảo luật, thẩm quyền cấp phép nhập khẩu UAV được chuyển về UBND cấp tỉnh nhưng phải có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm quy trình này không kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, việc huy động lực lượng và phương tiện bay không người lái cần quy định rõ chủ thể, điều kiện huy động, cơ chế bồi thường và trách nhiệm khi phát sinh thiệt hại.

Đối với các trường hợp đình chỉ, chế áp hoặc bắt giữ UAV, bà Thanh đề nghị phải quy định rõ trách nhiệm lập biên bản điện tử, ghi nhận căn cứ, thời gian, người ra quyết định, thiết bị sử dụng, bảo toàn chứng cứ và thiết lập cơ chế xem xét khiếu nại nhằm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý UAV hiện không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng mà còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực dân sự như nông nghiệp, logistics và vận chuyển mẫu bệnh phẩm y tế. Vì vậy, pháp luật cần bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ vì mục tiêu quốc phòng, an ninh nhưng không tạo rào cản đối với việc ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng quan tâm đến nội dung này, phát biểu tại Tổ 6, đại biểu Trịnh Xuân An và đại biểu Nguyễn Thanh Hải đều cho rằng kinh doanh UAV cần tiếp tục được xác định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các đại biểu bày tỏ băn khoăn trước việc quy định này được đề xuất bãi bỏ trong một số văn bản pháp luật khác. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh và khoa học kỹ thuật diễn biến khó lường, UAV tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với quốc phòng, an ninh nếu không được kiểm soát ngay từ khâu nhập khẩu, đăng ký đến cấp phép bay.

Đại biểu Nguyễn Công Long cũng cho rằng việc duy trì điều kiện kinh doanh đối với UAV không phải nhằm tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp mà để bảo đảm an ninh quốc gia. Theo đại biểu, các nghị định hiện hành đã quy định khá rõ những trường hợp được phép nhập khẩu UAV phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế, do đó việc quản lý hoàn toàn có thể thực hiện theo hướng minh bạch, thuận lợi.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư để bảo đảm thống nhất với các quy định của dự án luật...