Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi...

Theo đó, trong hai ngày 6-7/6/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái hoặc phương tiện bay khác hoạt động gần khu vực hai cảng hàng không.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 6/6, hoạt động của drone đã khiến 28 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, 8 chuyến bay chuẩn bị cất cánh phải dừng chờ tại điểm chờ đường cất hạ cánh, trong khi 20 chuyến bay đến Nội Bài phải thực hiện bay chờ trên không.

Ngày 7/6, một vụ thả diều trong khu vực cất cánh tiếp tục khiến 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng chờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng do xuất hiện vật thể bay trái phép, gồm 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành và 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, các đơn vị tại hai cảng hàng không đã triển khai quy trình phối hợp xử lý theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam về tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý hoạt động vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, xác minh thông tin hiện trường; cơ sở điều hành bay quyết định các biện pháp điều hành bay cần thiết để bảo đảm an toàn; cảng hàng không điều phối hoạt động mặt đất; lực lượng quân đội và công an triển khai các biện pháp xác minh, ngăn chặn hoặc chế áp theo thẩm quyền; Cảng vụ hàng không xem xét quyết định việc tạm thời đóng hoặc mở lại cảng hàng không theo quy định.

Mặc dù các tình huống đã được xử lý kịp thời, Cục Hàng không Việt Nam nhận định nguy cơ tái diễn vẫn hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hè khi hoạt động thả diều và sử dụng các loại vật thể bay dân dụng có xu hướng gia tăng.

Cơ quan quản lý cho rằng các sự cố trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của hãng hàng không mà còn tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay nếu vật thể bay xâm nhập vào khu vực tiếp cận hoặc cất hạ cánh của tàu bay.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý các tình huống tương tự, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay cùng các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các vật thể bay khác.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các sân bay trong công tác xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng địa phương, cảng hàng không, Cảng vụ hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra quyết định tạm dừng hoặc khôi phục khai thác khi phát hiện thiết bị bay trái phép.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được đề xuất chỉ đạo các đơn vị chức năng xác định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay và vùng lân cận nhằm bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời và hiệu quả.

Đối với công tác quản lý thị trường, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái, qua đó tăng cường kiểm soát nguy cơ sử dụng trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay.