"Cá mập" Pyn Elite Fund: "Dự kiến hệ thống KRX sẽ ra mắt vào tháng 5"

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tăng 0,10% trong tháng 1 vừa qua chủ yếu nhờ các cổ phiếu tăng trưởng cao trong danh mục gồm MBB, STB, VCI.

Danh mục của quỹ hiện chủ yếu nắm giữ các ngân hàng trong đó STB chiếm tỷ trọng 20,1%; MBB 10,3%; ACB 10,2%; TPB 9,6%; CTG 6,5%; HVN 5,1%; VHC 3,5%; VCI 3,5%; FPT 2,9%. Ba cổ phiếu trong danh mục tăng cao gồm VIB tăng 4,8%; VCI tăng 3,6%; MBB tăng 2,6%. Ngược lại, cổ phiếu NTL giảm 9,5%; CRE giảm 12%; YEG giảm 14%.

Theo Pyn Elite, thị trường diễn biến trầm lắng trong tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Khối lượng giao dịch hàng ngày giảm 32% so với cùng kỳ năm trước và 22% so với tháng trước, xuống còn 511 triệu USD – mức thấp nhất trong gần hai năm.

Tuy vậy, năm 2024 đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. Lợi nhuận ròng của 400 công ty niêm yết trên sàn tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành ngân hàng tăng 18,4% so với cùng kỳ. Các công ty chủ chốt trong danh mục đầu tư của quỹ có mức tăng lợi nhuận xuất sắc, tăng 36,6% so với cùng kỳ.

"Dự kiến hệ thống giao dịch KRX dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5, điều này, cùng với việc thành lập một bên đối tác trung tâm, sẽ cho phép cung cấp các dịch vụ mới và mở đường cho việc phân loại lại thị trường", Petri Deryng kỳ vọng.

Quỹ cũng nhấn mạnh về kỳ vọng vào tăng trưởng vĩ mô của Việt Nam. Chính phủ vừa đề xuất nâng mức tăng trưởng GDP chính thức cho năm 2025 lên 8% từ mức 6,5–7,0% đã được phê duyệt vào tháng 11. Chính phủ cũng đang đặt mục tiêu tham vọng đạt mức tăng trưởng lên tới 10%, điều này sẽ tạo cơ sở cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2030.

Đầu tư công năm 2025 được tăng cường lên mức tăng 11%, tương ứng 35 tỷ USD. Số tiền này cao hơn 32% so với thực tế năm 2024. Nợ công chỉ chiếm 36–37% GDP, vì vậy Việt Nam có thể dễ dàng tăng tốc các dự án công bằng cách vay mượn. Đầu tư nước ngoài mới (FDI) tăng 49% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1 lên 4,3 tỷ USD, trong đó 71% được hướng vào sản xuất công nghiệp. Áp lực lên đồng tiền đã giảm bớt phần nào và đồng Việt Nam đã tăng giá 1,61% so với đô la Mỹ.

Các công ty công nghệ thông tin FPT và CMG đã chiếm gần 10% danh mục đầu tư của PYN Elite vào thời điểm cao nhất trong năm 2024. Quỹ đã thu hồi được lợi nhuận tốt từ cả hai mục tiêu này. Cả hai công ty vẫn có triển vọng tăng trưởng tốt trong các lĩnh vực của họ trong những năm tới, nhưng tâm lý về AI đã thúc đẩy định giá của các công ty này tăng nhanh gấp 4–5 lần so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng qua, vì vậy quỹ đã quyết định chốt lời.

Tuần này, quỹ cũng nhận được một ví dụ cụ thể về việc các biện pháp cải thiện hiệu quả quản lý. Thông thường, mất tối thiểu 6 tháng để một công ty được niêm yết tại Việt Nam, nhưng vào thứ 5 tuần qua, đã có thông báo rằng đơn xin niêm yết của Becamex gửi vào tháng 11 đã được phê duyệt. Quá trình này đã diễn ra chỉ trong chưa đầy 3 tháng.

Danh mục đầu tư của PYN Elite hiện có nhiều tiền mặt hơn bình thường sau khi bán cổ phiếu của HDB và các công ty công nghệ thông tin vào mùa thu năm ngoái.

Sự quyết đoán của tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ không gây bất ngờ cho các nhà đầu tư, mặc dù những lời đe dọa từ ông đã có và mục tiêu bất ngờ hơn.

"Không quốc gia nào an toàn. Khi xem xét tình hình ở Việt Nam, chúng tôi vẫn tin rằng tầm quan trọng chiến lược của đất nước đối với Mỹ sẽ giúp giữ lại những mức thuế tiềm năng. Có khả năng thuế sẽ chỉ được áp dụng lên Việt Nam nếu chúng cũng được áp dụng lên một số quốc gia châu Á khác cùng lúc. Trump đã áp đặt mức thuế 10% lên Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam dễ dàng có thể trao cho Trump những chiến thắng trong đàm phán, chẳng hạn như thông báo về khả năng mua máy bay chiến đấu từ Mỹ, cung cấp khí LNG, đặt hàng máy bay Boeing hoặc các dự án chung liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân dự kiến ở Việt Nam", ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite nhấn mạnh.