60% danh mục là cổ phiếu ngân hàng tài chính, "cá mập" Pyn Elite Fund lời lỗ thế nào?

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 11 theo đó quỹ cho biết tâm lý thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi việc đồng Việt Nam giảm giá 2,8% so với đô la. Kết quả là, chỉ số VN-Index 1,8% và hiệu suất của quỹ PYN Elite giảm 1,7%.

Danh mục của quỹ hiện 60% là cổ phiếu ngân hàng tài chính gồm STB, TPB, MBB, CTG, HDB và VCI. Trong đó, ba khoản đầu tư đang có lãi lớn nhất gồm STB (+5,5%), ACV (+13,7%) và HVN (+10,5%). Ngược lại, ba cổ phiếu đang có mức lỗ nặng nhất ảnh hưởng lớn tới hiệu suất của quỹ gồm OCB - 5,4%; VCI -5,6%; ASM -5,9%.

Lũy kế từ đầu năm, PYN Elite đã tăng 18,5% trong bối cảnh chỉ số Vn-Index tăng 11,9%.

Theo Pyn Elite Fund, kết quả kinh doanh của quý 3 xác nhận xu hướng phục hồi kinh tế. Lợi nhuận của các công ty niêm yết tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty lớn trong danh mục của PYN Elite là 30% so với cùng kỳ.

Về vĩ mô, mặc dù bão Yagi ảnh hưởng lớn song tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn mạnh mẽ trong quý ba với mức tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua tất cả các dự báo đồng thuận. Động lực của sự tăng trưởng là ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,1% so với cùng kỳ và đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ, nhưng ngành nông nghiệp vẫn giữ ở mức 2,6% so với cùng kỳ. Trong quý ba, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng trưởng mạnh với mức tăng lần lượt 15,8% và 17,2% so với cùng kỳ. Lạm phát đã chậm lại ở mức 2,6%, trong khi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, con số này dao động quanh mức 3–4%. Mức tăng trưởng của các khoản đầu tư trực tiếp thực hiện là 8,9% so với cùng kỳ, tạo ra một kỷ lục mới: 17,3 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8.

Cổ phiếu được quỹ đánh giá triển vọng trong thời gian tới là VCI. Theo quỹ, VCI là công ty chứng khoán lớn thứ tư tại Việt Nam với thị phần 6,8% (quý 3 năm 2024). Là một công ty chứng khoán với khách hàng chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức, VCI chiếm thị phần lớn nhất 30%, nhờ vào dịch vụ nghiên cứu và ngân hàng đầu tư xuất sắc. Khi quy định về tiền trước cho giao dịch chứng khoán đã được gỡ bỏ khỏi sàn chứng khoán Việt Nam, Vn-Index có thể vươn lên chỉ số FTSE EM vào mùa thu năm tới, khi đó VCI sẽ ở trong vị trí thuận lợi.

VCI cũng mạnh mẽ trong việc điều hành các hoạt động đầu tư của riêng mình, vì cả danh mục niêm yết và không niêm yết mà họ cung cấp đều vượt trội hơn so với mức trung bình. VCI vừa hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu, trong đó quỹ nắm 15% với mức chiết khấu đáng kể. Vốn này củng cố vị thế tài chính của VCI và thúc đẩy sự tăng trưởng thị phần và lợi nhuận trong năm năm tới.

Trong nhận định mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ bày tỏ kỳ vọng vào kết quả mạnh mẽ từ một số ngân hàng trong danh mục, tăng trưởng nhóm này cao hơn mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình của thị trường chứng khoán. Triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng trong 12 tháng tới cũng tương đối tích cực. Các ngân hàng vẫn đang giao dịch ở mức định giá rất thấp so với mức tăng trưởng lợi nhuận và các hệ số định giá lịch sử. Gần đây thị trường đã quan tâm trở lại nhóm ngân hàng và một số công ty chứng khoán, chẳng hạn, đã đưa ra các khuyến nghị mua mới cho ngành ngân hàng.

"Khoảng thời gian khó khăn và kém hứng khởi 18 tháng qua của thị trường Việt Nam đang dần qua đi, hiện tại, lợi nhuận của các công ty niêm yết đang trở lại đà tăng trưởng. Dựa trên dự báo cho năm 2024, P/E của thị trường sẽ giảm xuống còn 11,9, và lợi nhuận cho năm 2025 là 9,9.

Quan điểm của quỹ về tiềm năng sinh lời của các cổ phiếu ngân hàng là rất vững chắc. Việc phân bổ 50% của quỹ PYN Elite vào cổ phiếu ngân hàng Việt Nam là một khoản đầu tư mang tính chiến lược đáng kể. Các ngân hàng Việt Nam thường có xu hướng trải qua những đợt tăng giá lớn theo chu kỳ vài năm. Lợi nhuận của các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả trong những năm thị trường chứng khoán Việt Nam ảm đạm, trong khi các lĩnh vực kinh doanh chu kỳ khác thì thường gặp nhiều bất ngờ về lợi nhuận", vị này nhấn mạnh.