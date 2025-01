Pyn Elite fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 12 với mức tăng 4% vượt trội rõ rệt so với chỉ số VN-Index tăng 1,3% trong bối cảnh đồng VNĐ tiếp tục suy yếu so với USD.

Từ đầu năm 2024, đồng VND đã giảm 4,8% so với USD. Mặc dù có những biến động không thuận lợi về tỷ giá, PYN Elite đã tăng 21,8% trong suốt năm, trong khi chỉ số VN tăng 12,1%. Các cổ phiếu chủ chốt trong danh mục của quỹ đã hoạt động tốt như STB +32%, FPT +85%, ACV +91% và HVN +134%. Cá biệt, cổ phiếu tăng mạnh nhất trong danh mục của quỹ là YEG của Công ty Yeah 1 tăng 68,3%.

Cổ phiếu YEG đã có màn tăng ngoạn mục từ 11.000 đồng lên 24.000 đồng trong tháng 12 khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai có đêm concert bùng nổ tại Hưng Yên. Đây là chương trình do công ty Yeah 1 sản xuất. Tuy nhiên, hậu "Anh trai vượt ngàn chông gai", cổ phiếu YEG đổ đèo giảm mạnh hiện đang neo ở vùng giá 16.000 đồng/cổ phiếu.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn danh mục của Pyn Elite hiện tại gồm STB, ACV, MBB, TPB, CTG, HVN, FPT, VHC, VCI và DNSE.

Điểm lại một số điểm nhấn trong tháng 12, theo Pyn Elite Fund, sau chuyến thăm của CEO Nvidia ông Jensen Huang, Chính phủ Việt Nam đã thành lập một quỹ có khả năng tài trợ tới 50% cho các khoản đầu tư ban đầu của các công ty trong các dự án nghiên cứu về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Về vĩ mô, GDP của Việt Nam đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 7,1%. Tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng (+8,2% so với cùng kỳ năm trước), tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ (+7,4%). Giá trị xuất khẩu tăng lên 405,5 tỷ USD (+14,5% so với cùng kỳ năm trước). Nhập khẩu tăng tốc lên 380,8 tỷ USD (+16,7% so với cùng kỳ năm trước). Thặng dư thương mại đạt 24,8 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng lên mức kỷ lục 25,4 tỷ USD. Các khoản đầu tư lớn nhất được ghi nhận từ Singapore và Hàn Quốc.

Hiệu suất của Pyn ELite Fund.

Pyn Elite bình chọn HVN là cổ phiếu của tháng. Năm 2024 là một bước ngoặt quan trọng đối với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Công ty dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 4,5 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động 280 triệu USD. Kết quả này sẽ là tốt nhất từ trước đến nay của công ty, vượt qua mức trước đại dịch Covid19, mặc dù số lượng hành khách hàng không vẫn sẽ thấp hơn so với số liệu năm 2019.

Công ty sẽ tổ chức phát hành cổ phiếu trong năm 2025, điều này sẽ giúp vốn chủ sở hữu của công ty trở nên tích cực vào cuối năm 2025. Các công ty con của HVN đã thắng một số thầu cho việc vận hành sân bay mới ở TP.HCM (Long Thành). Sân bay mới sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2027. Quỹ đến từ Phần Lan kỳ vọng cao đối với HVN cho năm 2025.

Pyn Elite vẫn giữ nguyên quan điểm về dài hạn Vn-Index có thể cán mốc 2.500 điểm. Trước đó, vào năm 2021, Pyn Elite Fund cũng đưa ra kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 2.500 điểm tuy nhiên sau 4 năm chỉ số chung của thị trường vẫn dậm chân tại chỗ.

Mục tiêu vẫn kiên định bất chấp Vn-Index dậm chân tài chỗ, theo quỹ, kỳ vọng này dựa trên sự tăng trưởng lợi nhuận tốt trong vài năm tới và mức định giá P/E của thị trường là 16. Tuy nhiên, thay vì đón nhận tin vui về sự tăng trưởng lợi nhuận, sự chú ý của các nhà đầu tư lại tập trung vào các rủi ro, và trong thời gian qua, tâm lý bị ảnh hưởng bởi đồng USD mạnh, khả năng áp thuế của Trump và việc bán ròng cổ phiếu Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.

Dự báo năm 2025, P/E thị trường sẽ giảm xuống còn 10,1 nhờ tăng trưởng lợi nhuận của các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam tiếp tục mạnh mẽ. Quỹ tin rằng các yếu tố rủi ro sẽ lùi lại phía sau, và sự chú ý sẽ tập trung vào sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty niêm yết tại Việt Nam cùng với mức định giá rất hấp dẫn của thị trường.

Vốn hóa của thị trường chứng khoán sẽ tương đương 57% GDP vào năm 2025. Thị trường chứng khoán trong một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh có thể đạt được gần 100%.