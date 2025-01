Pyn Elite Fund chi hơn 57 tỷ sở hữu thêm 2 triệu cổ phiếu DBC

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE).

Theo đó, ngày 27/12, quỹ Pyn Elite Fund đã mua 2 triệu cổ phiếu DBC. Qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 19,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,8% lên 21,4 triệu cổ phiếu, chiếm 6,4% vốn tại DBC.

Theo dữ liệu trên HOSE cho thấy khối lượng giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu DBC trong phiên 27/12 đúng bằng số cổ phiếu DBC đã mua với tổng giá trị đạt gần 57,7 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 05-07/11, PYN Elite đã bán tổng cộng 3 triệu cổ phiếu DBC, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 7,2% xuống xấp xỉ 6%.

Tính từ thời điểm quỹ ngoại bán ra đến khi mua vào, giá cổ phiếu DBC chỉ tăng gần 2%. Dù vậy, tính cả năm 2024, cổ phiếu này vẫn tăng gần 18% và kết năm 2024 ở mức 27.750 đồng/cp và chốt phiên ngày 2/1/2025, cổ phiếu DBC có phiên khởi đầu khá tích cực khi tăng gần 2%, lên 28.300 đồng/cp.

Trong 9 tháng/2024, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DBC đạt lần lượt là 9.962 tỷ đồng, tăng 17,3% cùng kỳ năm trước và 530 tỷ đồng, tăng 2689% cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng chăn nuôi heo với DTT và LNG tăng lần lượt là 30% và 110% cùng kỳ năm trước.



Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá heo hơi tăng 12% cùng kỳ năm trước và giá ngũ cốc giảm khoảng 18% cùng kỳ năm trước giúp cho doanh thu và biên lợi nhuận cùng gia tăng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, mảng bất động sản không còn ghi nhận nhiều doanh thu do dự án Parkview, Lotus Centre và nhà ở xã hội Khắc Niệm đã được bàn giao hết trong năm ngoái.

Theo VCBS, từ ngày 1/1/2025, các quy định mới của Luật Chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư sẽ buộc phải di dời và sẽ đẩy nhanh quá trình dịch chuyển thị phần từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sang các doanh nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, diễn biến dịch bệnh phức tạp cùng giá heo giảm mạnh trong năm 2023 khiến nhiều hộ chăn nuôi phải gồng lỗ và bỏ cuộc, theo thống kê gần đây thị phần chăn nuôi lợn của nông hộ giảm từ 70% về còn 49%.

Bên cạnh đó, VCBS kỳ vọng mặt bằng giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý cuối năm do bắt đầu vào mùa cao điểm cuối năm kích thích tiêu thụ thịt heo. Tuy nhiên, đà tăng được dự báo sẽ chững lại, thậm chí đảo chiều kể từ 2025 do nguồn cung heo có thể hồi phục trở lại khi các doanh nghiệp lớn đã giành được tương đối thị phần và tái đàn ổn định trở lại, và sản lượng của lứa 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, VCBS cho rằng mức điều chỉnh của giá heo là không thực sự lớn bởi tốc độ tái đàn của nông hộ (vốn chiếm 1 nửa nguồn cung) đang khá chậm do phải dịch chuyển trang trại.

Qua đó, VCBS nâng dự báo lợi nhuận sau thuế 2024 lên 738 tỷ đồng, với dự báo quý 4 lợi nhuận có thể đạt 208 tỷ đồng nhờ mặt bằng giá heo vẫn duy trì ở mức khá cao trong mùa cao điểm tiêu thụ.



Năm 2025, lợi nhuận được dự báo tiếp tục tăng trưởng 17% cùng kỳ năm trước, đạt 866 tỷ đồng, đặc biệt là trong nửa đầu năm khi số liệu 6T2024 đang ở mức khá thấp. Đồng thời, VCBS điều chỉnh giá khuyến nghị từ 33.751 lên 36.749 đồng/cp, tương đương với P/B mục tiêu đạt 1,94x dựa trên 2 phương pháp chiết khấu FCFF và so sánh P/B với tỷ trọng 70/30.