Vải thiều miền Bắc sẽ “nhuộm đỏ” hệ thống siêu thị

Sáng 30/5 vừa qua, tại siêu thị Co.opXtra Linh Trung, TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã diễn ra sự kiện ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều vụ mùa 2025 giữa UBND huyện Lục Ngạn, UBND thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang và Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng với các chợ đầu mối tại TP.HCM.

Theo đó, Saigon Co.op đã đưa ra cam kết chiến lược dài hạn, khẳng định vai trò cầu nối đưa những trái vải chất lượng nhất từ huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ - nơi được mệnh danh là thủ phủ vải thiều Việt Nam đến tay người tiêu dùng TP.HCM. Vụ mùa năm nay, hệ thống siêu thị Saigon Co.op cùng với các chợ đầu mối tại TP.HCM cam kết tiêu thụ 16.500 tấn vải thiều Lục Ngạn - Chũ.

Saigon Co.op sẽ triển khai một chiến dịch tổng lực trên toàn bộ hệ thống hơn 800 điểm bán từ Co.opmart, Co.opXtra đến Co.op Food và kênh online. Không chỉ đẩy mạnh tiêu thụ, nhà bán lẻ này còn tập trung quảng bá thương hiệu, hỗ trợ logistics và giới thiệu vải thiều Bắc Giang đến các đối tác chiến lược khác. Đây là sự đảm bảo vững chắc cho đầu ra của sản phẩm trong suốt mùa vụ.

Hiện siêu thị Co.opXtra Linh Trung (TP. Thủ Đức) đang bố trí một quầy giới thiệu vải thiều Bắc Giang, mời khách hàng dùng thử miễn phí. Vải thiều tươi tại siêu thị đang khuyến mãi chỉ có giá 49.000 đồng/kg. Vải thiều được cột thành từng chùm từ 2 - 3 kg. Vải ngon và chín tới sẽ có vỏ màu hồng đỏ, quả tròn đều, phần gai nhẵn...

Để hiện thực hóa những cam kết về chất lượng, phía địa phương cho biết sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được đảm bảo bằng các quy trình sản xuất an toàn như GlobalGap, VietGap. Theo ông Lương Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, toàn vùng đã được số hóa với 126 mã vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Úc, Thái Lan và Trung Quốc.

Hiện có 34 cơ sở đóng gói được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu. Những nỗ lực này đã giúp trái vải Lục Ngạn có mặt tại trên 30 quốc gia và trở thành sản phẩm trái cây đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Hệ thống hạ tầng hậu cần cũng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mùa vụ. Năng lực cung ứng thùng xốp đạt trên 300.000 thùng/ngày, trong khi các cơ sở sản xuất nước đá có thể cung cấp 70.000 cây đá/ngày vào lúc cao điểm để bảo quản quả tươi.

Bên cạnh vải tươi, Saigon Co.op cho biết sẽ mở rộng tiêu thụ các chế phẩm từ trái vải như nước ép, vải sấy... Đây là các sản phẩm có thể bảo quản lâu, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.Đại diện Saigon Co.op cho biết sản lượng vải thiều Lục Ngạn dự kiến cung ứng năm nay sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Trước đó, ngày 28/5, trong khuôn khổ “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều & các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang năm 2025”, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết đã xuất hành các chuyến xe container vận chuyển vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang vào hệ thống phân phối của Central Retail trên toàn quốc.

Theo đó, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đại diện Tập đoàn Central Retail cho biết, sẽ dành những vị trí đẹp nhất trong hệ thống siêu thị GO!, Tops Market và mini go! trưng bày trái vải; đồng thời áp dụng hàng loạt chính sách kích cầu mua sắm đặc biệt hấp dẫn. Ngoài ra, Central Retail cũng cam kết hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Thái Lan thông qua hệ thống phân phối bán lẻ của Tập đoàn Central Group.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2025, toàn tỉnh có 29,7 nghìn ha vải thiều, chiếm trên 60% diện tích cây ăn quả của tỉnh. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 16 nghìn ha, Global GAP là 204 ha, hữu cơ là 10 ha. Sản lượng vải mùa vụ năm 2025 ước đạt 165 nghìn tấn, trong đó có 60 nghìn tấn vải sớm, 105 nghìn tấn chính vụ. Dự kiến vải sớm thu hoạch từ ngày 20/5 - 15/6/2025, vải chính vụ thu hoạch từ ngày 10/6 - 30/7/2025.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Chũ, việc đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử năm nay được tổ chức bài bản hơn nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị bưu chính, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ số. Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn - Chũ bán trên sàn thương mại điện tử được gắn tem QR, giới thiệu đầy đủ thông tin về vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ngày thu hoạch, khối lượng và hình thức bảo quản.

Giá bán vải thiều tươi loại 1 dao động từ 55.000 – 75.000 đồng/kg trên các sàn, tùy loại hình vận chuyển và điểm đến. Vải khô và vải đóng gói hút chân không có giá cao hơn, trung bình 150.000 – 180.000 đồng/kg. Một số doanh nghiệp còn triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá vận chuyển, miễn phí đóng gói để kích cầu tiêu dùng trong nước.

Tương tự, dự kiến từ ngày 21 - 23/6, vải thiều và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Hải Dương sẽ được đưa vào trưng bày tại 10 - 12 gian hàng trong Trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Tại TP Hải Phòng, khoảng 3 năm gần đây, vải thiều Hải Dương cũng đã được bán tại một số siêu thị như Co.opmart, Go... và chuỗi cửa hàng nông sản an toàn các quận, huyện.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, năm nay, Hải Dương có khoảng 8.800 ha vải thiều, trong đó huyện Thanh Hà có 3.285 ha, TP Chí Linh có khoảng 3.400 ha. Dự kiến tổng sản lượng vải toàn tỉnh đạt khoảng 55.000 tấn, riêng huyện Thanh Hà ước đạt khoảng 38.000 tấn. Việc sản xuất vải trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ theo quy trình an toàn với 721 ha được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Ngay từ đầu vụ, nhận định mùa vải năm nay có sản lượng lớn, Sở Công thương Hải Dương đã sớm có văn bản gửi đến 62 Sở Công thương các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước. Một điểm nhấn đáng chú ý là việc chủ động kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn có hệ thống khách sạn, nhà hàng, siêu thị với vùng sản xuất ngay từ đầu vụ.

Cụ thể, Công ty MM Mega Market đã ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm với Công ty rau củ quả Thanh Hà, trong khi Công ty TNHH Menas trực tiếp đến xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà khảo sát chất lượng và ký hợp đồng nguyên tắc với Tổ sản xuất số 10. Bên cạnh đó, Hải Dương cũng đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok…, giúp người tiêu dùng trên cả nước có thể dễ dàng tiếp cận và mua vải thiều Hải Dương với chất lượng bảo đảm, nguồn gốc rõ ràng.