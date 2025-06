“Cuộc chơi” chất liệu, phom dáng và hiệu ứng thị giác

Renzo Rosso, người sáng lập thương hiệu Diesel, là một fan cuồng nhiệt của chất liệu denim. Từ khi còn 15 tuổi, ông đã tự tay dùng chiếc máy may của mẹ để may những chiếc quần jeans và đem bán cho bạn bè. Có lẽ đây chính là nguồn cảm hứng ban đầu để Rosso ấp ủ ý tưởng xây dựng nên thương hiệu denim của riêng mình.

Khi lớn lên, Rosso gia nhập một công ty sản xuất quần áo tại Italy mang tên Moltex. Đến năm 1978, ông đã mua lại toàn bộ công ty này và đổi tên thành Diesel, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Chỉ sau hai năm ra mắt dòng sản phẩm nam đầu tiên, Diesel đã bắt đầu mở rộng sang thị trường quốc tế và gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Người sáng lập này tự hào mô tả Diesel như một "thương hiệu lai", sở hữu sự kết hợp độc đáo giữa phong cách marketing mang dấu ấn Mỹ, sự sáng tạo tinh túy của nước Ý và hệ thống vận hành hiệu quả của nền công nghiệp Đức.

Nhà thiết kế Glenn Martens bắt đầu đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Diesel từ năm 2020 đến nửa đầu 2025, tạo nên một cuộc cách mạng trong định vị thương hiệu, trở thành một dấu ấn đầy sáng tạo trong giới trẻ. Và giữa lúc làng mốt quốc tế đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, Diesel Resort 2026 xuất hiện như một bản tuyên ngôn thị giác đầy táo bạo.

Bộ sưu tập không chỉ gợi nhớ tinh thần grunge bụi bặm mà còn tái thiết lập tiêu chuẩn mới cho sự chỉn chu trong thế giới thời trang phi chuẩn mực, một bước tiến nữa trong hành trình tái định vị Diesel giữa thời đại hậu công nghiệp và kỹ thuật số.

Glenn Martens trình làng bộ sưu tập với chiến dịch về đêm, tràn ngập những thiết kế đặc trưng của ông ngay trước ngày nắm quyền điều hành tại Maison Margiela. Dù vậy nhà thiết kế người Bỉ vẫn duy trì sự tập trung cao độ tại Diesel, đặc biệt khi thương hiệu vừa trải qua cuộc tái cấu trúc nội bộ nhằm tối ưu hệ thống phân phối toàn cầu.

Bộ sưu tập đưa ra những đường nét cắt may vừa phải và tông màu nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với phong cách sống động của Diesel và tinh thần đánh lừa thị giác đặc trưng của Glenn Martens. Những bộ trang phục bắt đầu với sự giản lược, bao gồm những chiếc váy ngắn được tạo phom dáng như điêu khắc cho phụ nữ và bộ đồ kẻ caro được mài bạc cho nam giới.

Váy, áo khoác và trang phục outerwear được dựng trên nền chất liệu cao su tổng hợp, kết hợp với nỉ dạ hoặc denim xử lý đặc biệt, tạo nên phom dáng cổ điển nhưng phủ lên đó là bề mặt sần sùi, thô ráp đậm bụi bặm. Một thiết kế áo khoác dài nổi bật với mũ trùm đầu bằng len đan là minh chứng cho cam kết của nhà thiết kế trong việc tái diễn giải các chi tiết đã thành công trong quá khứ của thương hiệu.

Những món đồ jersey, denim hoặc cao su tổng hợp được cắt may khéo léo để mô phỏng dáng vẻ của trang phục may đo. Cách xử lý này đem lại cảm giác chỉn chu, bóng bẩy nhưng vẫn giữ nguyên sự thoải mái và tinh thần phi chuẩn mực vốn có của Diesel. Một số trang phục nam toàn màu đen tạm thời tách biệt khỏi phong cách cực kỳ bụi bặm của Diesel, với áo khoác da bóng mượt cắt ngắn, bộ đồ màu than phai màu và áo sơ mi denim đen, kết hợp với túi xách có logo nổi.

Trong khi đó, các bộ trang phục dành cho phụ nữ càng làm nổi bật thêm khía cạnh thanh lịch này của Diesel, tập trung vào chiếc áo khoác ngoài bằng vải cao su tổng hợp màu than có cấu trúc đánh lừa thị giác, được mặc cùng khăn trùm đầu có gân và giày cao gót giống như những đôi tất.

Đến giữa bộ sưu tập, ngôn ngữ thiết kế biểu cảm hơn của Martens xuất hiện với áo khoác xe máy hai tông màu, vải denim chàm thô và sự kết hợp giữa các họa tiết phun sơn và họa tiết nghệ thuật đường phố. Một nét đặc trưng của Martens là sự hiện diện táo bạo của đồ họa trompe l'oeil, tạo nên chiếc áo khoác biker tông màu nâu đỏ siêu thực đặc biệt.

Giữa những bộ đồ dệt kim cũ kỹ và vải denim sờn rách, trang phục dạ hội dành cho phụ nữ đóng vai trò là phông nền cho một số họa tiết mạnh nhất, bao gồm họa tiết hoa mờ và graffiti trừu tượng siêu bóng, gợi nhớ đến bộ sưu tập trình diễn trên sàn diễn Thu – Đông 2025 - 2026 của Diesel. Một mẫu Slip dress bằng chất liệu như organza ánh đỏ bạc nổi bật với cấu trúc vai kép thông minh, cho phép người mặc tùy chỉnh cổ áo theo nhiều cách khác nhau - vừa thực dụng, vừa đầy tính biểu diễn.

Nhìn chung, Diesel Resort 2026 là minh chứng cho tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của thương hiệu, góp phần củng cố quan điểm: Diesel, dưới tay Martens, chưa bao giờ thiếu ý tưởng. Các thiết kế không quá cầu kỳ về kiểu dáng, nhưng rất phong phú và đa dạng về kết cấu và xử lý chất liệu.

Đặc biệt, Diesel tiếp tục chú trọng hơn đến khía cạnh bền vững. Bên cạnh việc phát triển các chất liệu mới, thương hiệu mở rộng chương trình thu gom và tái chế các sản phẩm cũ tại nhiều thành phố lớn ở Ý, và đang lên kế hoạch mở rộng ra toàn cầu, với mục tiêu trở thành thương hiệu denim sạch và minh bạch nhất.

Sự thành công của Diesel nhờ vậy được thể hiện qua các con số. Trong báo cáo dữ liệu thời trang của Lyst năm ngoái, Diesel đã được bình chọn là thương hiệu có hiệu suất tổng thể tốt nhất. Mẫu túi 1DR Bag cũng trở thành một trong những phụ kiện được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, với lượng tìm kiếm tăng đến 248% tại một thời điểm.

Có thể nói, sàn diễn của Diesel khiến cho cuộc cách mạng denim trở nên nổi bật. Vẫn là denim, nhưng không phải những gì chúng ta từng biết. Một sự hòa quyện giữa chất liệu kỹ thuật, thẩm mỹ phá bỏ quy tắc, hoà nhập tài tình với văn hoá Gen Z, và quan tâm môi trường.

Đây không chỉ là lời kết cho kỷ nguyên Martens tại Diesel, mà là nền tảng cho một chương mới – cho cả Diesel và cho chính sự nghiệp của nhà thiết kế. Công chúng đang nóng lòng chờ đợi xem nhà thiết kế người Bỉ sẽ mở ra một chương mới nào tại show haute couture tại nhà mốt Maison Margiela sắp tới.