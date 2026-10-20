Vàng giảm giá vì USD và lợi suất trái phiếu cùng tăng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/10), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên trong lúc nhà đầu tư đợi cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.142 USD/oz, giảm 24 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 57,23 USD/oz, tăng 0,11 USD/oz, tương đương tăng 0,2%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,5%, còn 4.160,1 USD/oz.

Như thường thấy trong thời gian gần đây, xu hướng tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng thời gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên đầu tuần.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,13%, đóng cửa ở mức 101,97 điểm. Tuần trước, chỉ số có lúc đạt hơn 102,6 điểm, cao nhất trong 18 tháng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,146%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,478%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,772%.

Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều đạt mức cao nhất kể từ năm 2002.

Phiên này, đồng USD nhận được lực hỗ trợ từ sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) ở Phố Wall sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước. Trong tuần trước, USD mất giá do lo ngại rằng tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đối với cổ phiếu AI suy giảm sẽ dẫn tới giảm dòng vốn đổ vào thị trường cổ phiếu Mỹ, kéo theo nhu cầu đối với đồng tiền này yếu đi.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ING, cho biết: "Thị trường dường như có một cơ chế phản ứng rõ ràng. Đó là niềm tin rằng những biến động trên thị trường chứng khoán có thể đủ sức khiến Fed phải giảm bớt đáng kể kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi lạm phát vẫn đang ở mức cao”.

“Lập luận như vậy có lẽ gắn liền với ‘hiệu ứng tài sản’ trên thị trường, yếu tố mà nhiều người tin rằng đã góp phần tạo nên khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ. Điều này cho thấy đồng USD sẽ không còn là lựa chọn trú ẩn an toàn hàng đầu, thậm chí có thể tụt hậu so với nhiều loại tiền tệ khác trong nhóm G10 nếu sự bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ bắt nguồn từ lĩnh vực công nghệ/AI”, ông Pesole nhận định trong một báo cáo.

USD còn tăng giá khi đồng euro đương đầu áp lực giảm vì bất ổn chính trị ở Pháp.

Chính phủ Pháp đã yêu cầu một số chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm sau các cuộc bạo loạn bắt nguồn từ các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở nước này vào cuối tuần vừa rồi. Tình trạng bất ổn này cũng được cho là làm tăng cơ hội chiến thắng của bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (NR), trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới - một kịch bản có thể đặt ra câu hỏi về việc liệu Pháp có tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu (EU) hay không.

"Bà ấy thực sự vận động tranh cử dựa trên một chương trình thắt lưng buộc bụng về tài khóa, nhưng lại có quan điểm phản đối EU", ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại công ty Bannockburn Global Forex, nói với hãng tin Reuters.

Đồng euro giảm 0,24% xuống còn 1,1212 USD. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và trái phiếu chính phủ Đức - trái phiếu được coi là tiêu chuẩn an toàn ở châu Âu - đã nới rộng lên 147 điểm cơ bản. Mức chênh lệch này tương đương với giai đoạn khủng hoảng nợ châu Âu năm 2011-2012, tăng đáng kể so với mức khoảng 110 điểm cơ bản vào cuối tháng 9.

Lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đã ở trong xu hướng tăng suốt từ đầu năm do lo ngại về nợ công chồng chất ở các nền kinh tế phát triển, áp lực lạm phát lớn do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, và nhu cầu vốn khổng lồ của làn sóng đầu tư AI.

Với giá dầu thô ở mức cao, sức ép lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ dai dẳng, đòi hỏi các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất. Trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu thô tiếp tục duy trì vững ở vùng ba chữ số đối với cả dầu Brent và WTI.

“Thị trường đang lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Đây là một lý do khiến lợi suất trái phiếu tăng. Với lợi suất còn cao, nhà đầu tư đang cảm thấy sức hấp dẫn từ thị trường trái phiếu tăng lên so với vàng”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định với Reuters.

Hiện tại, thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới nhưng sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tuần tới đang là gần 83%, còn xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là gần 94%.

“Câu hỏi quan trọng bây giờ không phải là Fed có tăng lãi suất vào tuần tới hay đợi tới tháng 12. Quan trọng là Fed sẽ đưa ra tín hiệu như thế nào. Một thông điệp cứng rắn từ Fed có thể khiến giá vàng tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn”, ông Razaqzada nói thêm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 0,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.058,5 tấn vàng.

“Theo quan điểm của chúng tôi, mức kháng cự chính của giá vàng vẫn đang là mốc 4.235 USD/oz, còn ngưỡng hỗ trợ là dưới 4.100 USD/oz”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho biết.

Đầu giờ sáng nay (20/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng giảm nhẹ so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,1%, giao dịch ở mức 4.139,4 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,2%, còn 57,14 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.690 đồng (mua vào) và 26.100 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.