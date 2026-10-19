VAS ghi thêm dấu son “Thương hiệu Quốc gia” trước cột mốc 30 năm

Ba lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Tập Đoàn VAS ghi thêm một dấu son trên hành trình gần ba thập kỷ dựng xây. Thành quả ấy kết tinh từ tinh thần “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, từ chữ Tín bền bỉ gìn giữ và khát vọng đưa thương hiệu thép Việt vươn xa.

Khi VAS đang tiến gần cột mốc 30 năm thành lập, niềm tự hào ấy càng thêm ý nghĩa. Phía sau ba kỳ liên tiếp hiện diện trong chương trình là một chặng đường dài, từ những dòng thép đầu tiên đến những công trình mang dấu ấn VAS, từ những ngày đầu gây dựng đến một thương hiệu ngày càng được tin chọn tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

VAS tự hào được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 3 kỳ liên tiếp.

TỪ NHỮNG DÒNG THÉP, MỘT DÁNG HÌNH VAS

Giữa ánh sáng rực lên từ những dòng thép nóng, nhịp sản xuất nối dài qua từng ca làm việc. Ở đó có những kỹ sư miệt mài với từng thông số, những người công nhân cần mẫn bên dây chuyền, đội ngũ kinh doanh nhiệt thành kết nối sản phẩm với khách hàng và những đối tác đã trao gửi niềm tin qua từng giai đoạn phát triển.

Mỗi thanh thép rời nhà máy mang theo dấu ấn của rất nhiều bàn tay và tâm sức. Khi hiện diện trên những tuyến đường, cây cầu, công trình hay mái nhà, Thép Xanh VAS trở thành một phần của đời sống, lặng lẽ góp sức tạo nên những dáng hình mới cho mọi miền đất nước.

THÉP XANH – SẮC XANH TRONG TỪNG NHỊP CHUYỂN MÌNH

Gần 30 năm phát triển cũng là quãng thời gian VAS bền bỉ theo đuổi những lựa chọn hướng về tương lai. Từ việc tái chế phế liệu, VAS từng bước phát triển mô hình sản xuất theo định hướng kinh tế tuần hoàn, tối ưu nguồn nguyên liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và liên tục cải tiến công nghệ.

Tinh thần Thép Xanh vì thế dần trở thành một phần trong câu chuyện thương hiệu VAS. Chứng nhận EPD quốc tế là một dấu mốc trên chặng đường ấy, ghi nhận những nỗ lực của VAS trong sản xuất xanh và tiến gần hơn tới những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Những vật liệu từng khép lại một vòng đời được tái sinh thành sản phẩm mới; nguồn lực được tính toán để tạo thêm giá trị; công nghệ mở ra những phương thức sản xuất hiệu quả hơn.

Phía sau mỗi cải tiến là một cách nhìn xa hơn về tương lai, nơi chất lượng sản phẩm song hành cùng trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và các thế hệ tiếp nối. Và cũng từ hành trình ấy, sắc xanh VAS được tạo nên từng ngày, từ bên trong nhà máy đến những thanh thép đi vào đời sống.

VAS kiên định thực thi Thép Xanh bền vững.

BA LẦN VINH DANH, MỘT NIỀM TỰ HÀO NỐI DÀI

Năm 2022 đánh dấu lần đầu VAS được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Hai kỳ tiếp theo, năm 2024 và 2026, VAS tiếp tục giữ vững danh hiệu, là niềm tự hào của những con người đã góp sức làm nên thương hiệu. Đó cũng là sự ghi nhận dành cho một sản phẩm Thép Xanh Việt Nam đang ngày càng mở rộng sự hiện diện trong nước và trên thị trường quốc tế.

Một nhịp cầu nối những bờ xa.

Một con đường nối dài bao khát vọng.

Một công trình vươn lên cùng thành phố.

Một mái nhà gìn giữ những bình yên.

Trong những dáng hình ấy, Thép Xanh VAS hiện diện bền bỉ theo năm tháng, góp một phần sức vóc cho những công trình hôm nay và những đổi thay của ngày mai.

Ba lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là ba dấu son để VAS tự hào nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.

Ở đó có những bước tiến về công nghệ, quy mô và thị trường. Có những thời điểm thử thách bản lĩnh. Có nhiệt huyết của nhiều thế hệ người VAS. Và luôn có sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng, nhà phân phối, đối tác để cùng nhau đi qua từng chặng đường.

VAS vững vàng Tâm thép “Vươn cao tinh thần Việt”.

Ba thập kỷ đủ dài để nhìn thấy một thương hiệu trưởng thành từ những giá trị đã chọn và kiên trì với lựa chọn ấy. Cũng là lúc để nhìn về phía trước với một tâm thế mới, vững vàng hơn từ nội lực đã được tôi luyện, rộng mở hơn trong khát vọng và sâu sắc hơn trong trách nhiệm với những giá trị mình tạo ra.

Từ những dòng thép mang tên VAS hôm nay, những dáng hình mới của ngày mai sẽ được dựng xây. Từ Việt Nam, bằng chất lượng, bản lĩnh và một Tâm Thép đã được tôi luyện qua gần ba thập kỷ, VAS mang theo khát vọng “Vươn cao tinh thần Việt” để bước tới những chân trời rộng hơn.

Một dấu son được ghi thêm. Một hành trình mới đang rộng mở.