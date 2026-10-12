VCAM thoái vốn, rời ghế cổ đông lớn tại VCI

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).
Theo đó, VCAM đã bán ra thành công 580.500 cổ phiếu VCI, chiếm 0,05% đã đăng ký, từ ngày 15/9/2026 đến ngày 8/10/2026. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,05% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông tại Vietcap.
Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng đang đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Vietcap và VCAM. Hiện bà Phượng đang sở hữu hơn 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,67% vốn.
Trước đó, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT của Chứng khoán Vietcap là bà Trương Nguyễn Thiên Kim đã bán thành công 16,91 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 1,47% vốn theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 15/4 đến 4/5/2026 và rời ghế cổ đông lớn của VCI
Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải đã mua thỏa thuận 31,05 triệu cổ phiếu, từ ngày 4/8/2026 đến 24/8/2026. Qua đó, ông Tô Hải nâng sở hữu từ 174,3 triệu cổ phiếu, chiếm 15,13% vốn lên mức 205,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,83% vốn tại VCI.
Kết thúc quý 2/2026, VCI ghi nhận doanh thu tăng 1% đạt 1.176 tỷ đồng; chi phí giảm 5% còn gần 905 tỷ; lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt 28 và 36% lên gần 271 tỷ và 251 tỷ đồng.
VCI cho biết lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 ghi nhận 250,6 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước là do trong Quý 2/2026, Vietcap xếp thứ 4 công ty chứng khoán có thị phần giá trị giao dịch môi giới lớn nhất trên HSX, với thị phần đạt 7%.
Đối với giao dịch của khách hàng tổ chức, Vietcap tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới khách hàng tổ chức với hơn 28% thị phần, qua đó góp phần làm gia tăng doanh thu môi giới khách hàng cá nhân lẫn khách hàng tổ chức.
Đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: Vietcap tiếp tục duy trì chính sách thận trọng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ với tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn 0,97 lần (so với quy định là tối đa 2 lần vốn chủ sở hữu). Dư nợ cho vay ký quỹ tại thời điểm 30/06/2026 đạt 16.646 tỷ đồng (tăng 4% so với cuối năm 2025). Trong Quý 2/2026, doanh thu cho vay ghi nhận đạt 463 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCI ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.582 tỷ và lãi trước thuế đạt gần 675 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Qua đó công ty đã thực hiện 30% chỉ tiêu lợi nhuận 2.300 tỷ đồng đề ra cho cả năm.
Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 12/10/2026 đến 15h30 ngày 26/10/2026. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 29/10/2026.
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