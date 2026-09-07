DMX, LPS, PGV và VCI gia nhập câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD trong tháng 8/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 08/2026.

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Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 28/8/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.832,12 điểm, VNAllshare đạt 1.863,41 điểm và VN30 đạt 1.982,96 điểm. Trong tháng 8/2026, cả ba chỉ số chính đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 5,55%, 5,71% và 5,92%.

Trong tháng 8/2026, có 09 chỉ số ngành trên HOSE tăng điểm so với tháng 07/2026, trong đó tăng mạnh là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) với mức tăng lần lượt là 9,06%, 8,95% và 6,87%; ở chiều ngược lại, chỉ có chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm điểm với mức giảm -1,25%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 08/2026 ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 13,50 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 346.737 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 675 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 17.336 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận giảm 2,29% về khối lượng và giảm 2,23% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 1,29 tỷ CW với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 961 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,6 triệu CW/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt trên 48 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 22,17% về khối lượng và tăng 14,51% về giá trị so với tháng 07/2026.

Chứng chỉ quỹ ETF: Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 28,57 triệu ETF với tổng giá trị giao dịch đạt 820,66 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,4 triệu ETF/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 41,03 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận giảm 17,03% về khối lượng và giảm 17,73% về giá trị giao dịch bình quân so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 08/2026 đạt trên 79.348 tỷ đồng, chiếm 11,44% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường; tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 3.967 tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 1.744 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 28/8/2026, HOSE có 756 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 405 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 20 mã chứng chỉ quỹ ETF và 328 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 232,16 tỷ chứng khoán và tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,3 triệu tỷ đồng. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt trên 8,84 triệu tỷ đồng, tăng 7,55% so với tháng trước và tương đương 68,84% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,89% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 28/8/2026, trên HOSE có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 01 tỷ USD, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

So với danh sách mà HOSE công bố trong tháng 7/2026 chỉ có 48 doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD, thì tháng 8 này tăng thêm 4 doanh nghiệp đó là: DMX của CTCP Điện Máy Xanh, LPS của CTCP Chứng khoán LPBank; PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap.

Được biết 1.267.722.000 cổ phiếu DMX chính thức lên sàn HOSE vào ngày 6/8 với giá 80.000 đồng/cổ phiếu; 1.408.680.000 cổ phiếu LPS lên sàn HOSE vào ngày 18/8 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.



Hai mã còn lại là PGV và VCI quay lại danh sách doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD trên HOSE.