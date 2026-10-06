VCI, FRT rời khỏi "câu lạc bộ" vốn hóa tỷ USD tháng 9/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 09/2026.

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Kết thúc phiên giao dịch 30/9/2026, chỉ số VN Index đạt 1.768,62 điểm, VN Allshare đạt 1.782,19 điểm và VN30 đạt 1.906,81 điểm. Trong tháng 9/2026, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là -3,47%, -4,36% và -3,84%.

Trong tháng 9/2026, có 09 chỉ số ngành trên HOSE giảm điểm so với tháng 08/2026, trong đó giảm mạnh là chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) với mức giảm lần lượt là -6,98%, -6,39% và -6,01%; ở chiều ngược lại, chỉ có chỉ số ngành năng lượng (VNENE) tăng điểm với mức tăng 8,04%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 09/2026 ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 12,87 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 328.242 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 643,7 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 16.412 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận giảm 4,66% về khối lượng và giảm 5,33% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 982,8 triệu CW với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 797 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 49,1 triệu CW/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 39,85 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận giảm 23,92% về khối lượng và giảm 17,13% về giá trị so với tháng 08/2026.

Chứng chỉ quỹ ETF: Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 33,2 triệu ETF với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 946,75 tỷ đồng; tương ứng khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,66 triệu ETF/ngày và giá trị giao dịch bình quân đạt 47,34 tỷ đồng/ngày; qua đó ghi nhận tăng 16,20% về khối lượng và tăng 15,36% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 09/2026 đạt 102.5 tỷ đồng, chiếm 15,61% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường; tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 5.124 tỷ đồng/ngày. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 4.775 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 30/9/2026, HOSE có 761 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 405 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 332 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 235,11 tỷ chứng khoán và tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 2,33 triệu tỷ đồng. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,55 triệu tỷ đồng, giảm 3,37% so với tháng trước và tương đương 66,52% GDP năm 2025, chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 30/9/2026, trên HOSE có 53 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), tăng 1 mã so với tháng trước.

Đáng chú ý, trong tháng 9 này, HOSE ghi nhận VCI và FRT rời khỏi danh sách doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD, trong khi GEL gia nhập với giá cổ phiếu tăng mạnh.

Được biết, 890 triệu cổ phiếu GEL chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 6/2/2026 với giá 28.800 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 5/10, giá cổ phiếu này thêm 2,87% lên 147.000 đồng/cổ phiếu.