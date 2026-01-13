Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng nguồn thu xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận các thị trường tiêu thụ.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đầu tháng này, giới quan sát cho rằng ngành dầu mỏ nước này có thể bước vào giai đoạn biến động lớn. Trong bối cảnh đó, một câu hỏi được quan tâm là dầu thô Venezuela hiện chủ yếu xuất khẩu sang những quốc gia nào.

Dựa trên dữ liệu từ Vortexa do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tổng hợp, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy dầu thô Venezuela chủ yếu đi tới những thị trường nào.

Trong năm 2023, - năm gần nhất có số liệu, Venezuela xuất khẩu 211,6 triệu thùng dầu thô, trong đó hơn 90% xuất sang Trung Quốc và Mỹ. Riêng Trung Quốc nhập 144 triệu thùng, tương đương 68% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ là thị trường lớn thứ hai trong năm 2023 khi nhập 48,5 triệu thùng - tương đương khoảng 23% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Venezuela. Tây Ban Nha và Cuba là hai điểm đến lớn tiếp theo, với lần lượt 8,5 triệu thùng và 7,6 triệu thùng.

Sau khi Mỹ áp các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) vào tháng 1/2019 - khiến công ty này bị cắt khỏi hệ thống tài chính Mỹ và khó bán dầu theo cơ chế thu tiền thông thường - một phần lớn dầu thô Venezuela chuyển sang xuất khẩu theo các thỏa thuận “đổi dầu lấy khoản vay”.

Theo cơ chế này, Trung Quốc trở thành một đối tác hàng đầu khi cho Venezuela vay gần 50 tỷ USD trong thập kỷ qua và dư nợ hiện ước khoảng 10-12 tỷ USD. Thay vì thanh toán tiền mặt, Trung Quốc nhận dầu thô như một hình thức trả nợ.

Dầu thô Venezuela thuộc nhóm dầu nặng - loại dầu khó lọc, cho ít sản phẩm giá trị cao như xăng và dầu diesel, nhưng tạo nhiều sản phẩm cặn như nhựa đường. Với Trung Quốc, đặc điểm đó lại khá phù hợp bởi nước này có nhu cầu lớn đối với nhựa đường để phục vụ các dự án hạ tầng và xây dựng quy mô lớn. Đó là chưa kể dầu Venezuela được bán với giá tương đối rẻ.

Nếu Mỹ tiến tới kiểm soát lĩnh vực dầu mỏ Venezuela, Trung Quốc có thể phải tăng nhập dầu nặng từ các nguồn khác như Nga, Iran hoặc Canada - các quốc gia cũng khai thác dầu thô siêu nặng.