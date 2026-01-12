Thứ Hai, 12/01/2026

Trang chủ Thế giới

Các Big Oil Mỹ dè chừng khi nói về đầu tư vào Venezuela

Bình Minh

12/01/2026, 08:57

CEO Darren Woods của Exxon Mobil nói với ông Trump rằng ngành dầu khí của Venezuela hiện ở trong tình trạng “không thể đầu tư được”...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc gặp tại Nhà Trắng với đại diện các công ty dầu khí lớn (Big Oil) của nước này, bàn về việc đầu tư nhằm khôi phục ngành công nghiệp dầu lửa của Venezuela.

Sau cuộc gặp, ông Trump nói các hãng dầu lửa Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để xây dựng lại ngành công nghiệp dầu lửa Venezuela dưới sự đảm bảo an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo các công ty như Exxon Mobil và ConocoPhillips chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc nhanh chóng quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này.

Tại cuộc gặp, CEO Darren Woods của Exxon Mobil nói với ông Trump rằng ngành dầu khí của Venezuela hiện ở trong tình trạng “không thể đầu tư được”.

Hồi năm 2007, Venezuela đã quốc hữu hóa tài sản của Exxon Mobil và ConocoPhillips. Trong các vụ kiện trọng tài sau đó, hai công ty này đã được xử thắng, song Caracas đến nay vẫn chưa trả lại họ số tài sản trị giá hàng tỷ USD theo phán quyết của trọng tài.

“Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản ở đó hai lần. Bởi vậy, để chúng tôi quay trở lại đó lần thứ ba, mọi thứ phải có sự thay đổi lớn so với những gì chúng tôi đã chứng kiến trong lịch sử. Nếu nhìn vào cấu trúc thương mại và các khuôn khổ ở Venezuela hiện nay, câu trả lời là không thể đầu tư được”, ông Woods nói với ông Trump tại Nhà Trắng.

Vị CEO nói thêm rằng Exxon Mobil sẵn sàng cử một đội kỹ thuật tới đánh giá tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp dầu khí và các tài sản dầu khí của Venezuela.

Cũng tại cuộc gặp, CEO Ryan Lance của ConocoPhillips nói ngành ngân hàng Mỹ cần giúp Venezuela tái cấu trúc nợ và cung cấp nhiều tỷ USD vốn đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng của nước này. Ông cũng kêu gọi tái cấu trúc công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela.

“Khi chúng ta nghĩ lớn và táo bạo, chúng ta cũng cần nghĩ đến việc tái cơ cấu toàn bộ hệ thống năng lượng của Venezuela, bao gồm cả PDVSA”, ông Lance phát biểu.

Đáp lại, ông Trump nói Chính phủ Mỹ không xem xét đến việc giúp ConocoPhillips lấy lại những tài sản mà công ty này đã bị Venezuela quốc hữu hóa vào năm 2007.

“Chúng tôi sẽ không xem xét những gì mà mọi người đã bị mất trước đây, vì đó là do sai lầm của họ. Chuyện đó xảy ra từ thời một tổng thống khác. Các ông sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng ta sẽ không nói lại chuyện quá khứ”, ông chủ Nhà Trắng phát biểu.

Chevron hiện là công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ có hoạt động ở Venezuela, thông qua một liên doanh với PDVSA. Phó chủ tịch Chevron, ông Mark Nelson, nói tại cuộc gặp ở Nhà Trắng rằng công ty hoàn toàn có thể tăng mạnh sản lượng dầu ở Venezuela từ mức khoảng 240.000 thùng/ngày hiện nay.

“Chúng tôi có hướng đi khả thi để gần như ngay lập tức tăng sản lượng khai thác dầu từ liên doanh đó thêm 100. Chúng tôi cũng có thể tăng sản lượng trong các kế hoạch đầu tư có kỷ luật của riêng mình thêm khoảng 50% chỉ trong vòng 18-24 tháng tới”, ông Neilson cho biết.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent phát tín hiệu rằng Mỹ có thể dựa nhiều hơn vào các công ty dầu khí nhỏ, thay vì các Big Oil, trong việc đầu tư vào Venezuela. “Các công ty dầu khí lớn dịch chuyển chậm hơn. Họ còn có hội đồng quản trị và không quan tâm nhiều” đến Venezuela” - ông Bessent phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Minnesota.

“Các công ty dầu khí tư nhân và các nhà khai thác dầu cá nhân, những nhà thăm dò dầu khí mạo hiểm, đang liên tục gọi cho chúng tôi. Họ muốn đến Venezuela ngay lập tức”, ông Bessent nhấn mạnh.

1

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

3

Tiền trong nước rút lui khỏi thị trường, đến lượt khối ngoại đua

Chứng khoán

4

Hạt điều Việt Nam gia nhập “câu lạc bộ 5 tỷ USD”

Thị trường

5

Thiết lập định danh số cho nền kinh tế không tiền mặt

Kinh tế số

