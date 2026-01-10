Tổng thống Trump: Các công dầu khí Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với đại diện từ hơn một chục công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ tại Nhà Trắng vào chiều ngày thứ Sáu (9/1) để thảo luận về kế hoạch đầu tư vào Venezuela...

Cuộc gặp này diễn ra vào thời điểm chưa đầy một tuần sau khi Washington can thiệp vào Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và dẫn độ ông tới Mỹ.

Theo hãng tin CNBC, trong số các đại diện tham dự của cuộc gặp có CEO Darren Woods của Exxon, CEO Ryan Lance của ConocoPhillips và Phó Chủ tịch Mark Nelson của Chevron. Ngoài ra, các đại diện từ Halliburton, Valero và Marathon cũng có mặt.

Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố các công ty dầu khí sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng của Venezuela và việc đầu tư này sẽ diễn ra dưới sự bảo vệ của Chính phủ Mỹ. Ông cam kết rằng Washington sẽ cung cấp an ninh và sự bảo vệ để đảm bảo các công ty này có thể thu hồi vốn và đạt được lợi nhuận tốt.

Ngoài ra, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ quyết định công ty dầu khí nào được phép vào Venezuela và Nhà Trắng sẽ "ký kết một thỏa thuận với các công ty" ngay trong ngày thứ Sáu hoặc sau đó.

Venezuela là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới với 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu - theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Sản lượng dầu của nước này đã giảm từ mức đỉnh khoảng 3,5 triệu thùng mỗi ngày vào những năm 1990 xuống chỉ còn khoảng 800.000 thùng mỗi ngày hiện nay - theo dữ liệu từ công ty tư vấn năng lượng Kpler.

Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy ước tính cần hơn 180 tỷ USD trong thời gian từ nay đến năm 2040 để sản lượng dầu của Venezuela đạt 3 triệu thùng mỗi ngày.

Hiện tại, chính quyền ông Trump chưa cung cấp nhiều chi tiết về cách khuyến khích các công ty dầu khí đầu tư lớn vào một quốc gia có lịch sử quốc hữu hóa tài sản công nghiệp. Hiện tại, Chevron là công ty dầu khí Mỹ duy nhất đang hoạt động tại Venezuela thông qua liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết Mỹ đang làm việc chặt chẽ với Chevron. Ông Wright cho biết sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng thêm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày trong ngắn hạn đến trung hạn với các khoản đầu tư nhỏ.

Tuy nhiên, Exxon và ConocoPhillips cần có sự đảm bảo để có thể quay trở lại Venezuela. Các công ty này đã rời khỏi Venezuela sau khi bị cựu Tổng thống Hugo Chavez tịch quốc hữu hóa tài sản vào năm 2007. Trong các vụ kiện trọng tài để đòi lại tài sản bị Venezuela quốc hữu hóa, Exxon và ConocoPhillips đã thắng, nhưng đến nay số tài sản đó vẫn chưa được trả lại.

Bộ trưởng Wright cho biết các khoản nợ mà Venezuela nợ Exxon và Conoco cần được trả vào một thời điểm nào đó nhưng không phải là ưu tiên ngay lập tức của chính quyền Trump. Thay vào đó, Nhà Trắng đang tập trung vào việc ổn định nền kinh tế Venezuela thông qua việc bán dầu.

Mỹ đã giành quyền kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela để gây áp lực lên Chính phủ ở Caracas. Theo kế hoạch được ông Trump đưa ra trong tuần này, Venezuela sẽ vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu sang Mỹ, và chính quyền Mỹ sẽ bán lại số dầu này với giá thị trường và giữ số tiền thu được trong các tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Bộ trưởng Wright khẳng định rằng Mỹ không đánh cắp dầu của Venezuela. Ông nói rằng số tiền thu được từ việc bán dầu sẽ được sử dụng để mang lại lợi ích cho quốc gia 30 triệu dân này. Tổng thống Trump cho biết doanh thu từ việc bán dầu Venezuela sẽ được sử dụng để mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ, bao gồm sản phẩm nông nghiệp, thuốc men, thiết bị y tế và thiết bị để hiện đại hóa ngành năng lượng của Venezuela.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Venezuela cam kết coi Mỹ như một đối tác kinh doanh chính. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Nhà Trắng có thể thuyết phục được các công ty như Exxon và Conoco quay trở lại Venezuela hay không.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các công ty dầu khí lớn hiện chưa quan tâm nhiều đến việc trở lại Venezuela, nhưng các công ty dầu khí độc lập và các cá nhân khai thác dầu tự do lại rất quan tâm và muốn đến Venezuela ngay lập tức.

Cuộc họp tại Nhà Trắng không được lên lịch theo yêu cầu của các công ty dầu khí, mà do Nhà Trắng triệu tập - theo tiết lộ của nguồn tin trong ngành với CNBC. Điều này cho thấy sự chủ động của chính quyền ông Trump trong việc thúc đẩy các kế hoạch đầu tư vào Venezuela, một quốc gia đang cần sự hỗ trợ để khôi phục ngành năng lượng và nền kinh tế.