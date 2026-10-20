Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác chiến lược với Đan Mạch trong kỷ nguyên mới

Theo TTXVN, tối 19/10 (giờ địa phương), tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì.
Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Nhà vua Frederik X bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh tình cảm đặc biệt của Hoàng gia Đan Mạch đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, Nhà vua Frederik X cho rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Đan Mạch.
Nhà vua nhắc lại dấu mốc năm 1971, khi Đan Mạch trở thành một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua 55 năm, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới.
Theo Nhà vua Frederik X, hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hàng hải và quản trị biển hiện đại. Với nền kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ và định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Việt Nam có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác với Đan Mạch.
Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu.
Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị, sự ủng hộ và những đóng góp quý báu của Đan Mạch trong công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và dấu ấn của Hoàng gia Đan Mạch trong quan hệ song phương, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ đối với các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương.
Thông tin về các cuộc trao đổi với Nhà vua và lãnh đạo Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên đã chia sẻ tầm nhìn, thống nhất nhiều ý tưởng nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại.
Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU và các diễn đàn đa phương khác; cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, giới trí thức, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn.
Trên nền tảng 55 năm hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở ra những không gian hợp tác mới trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật phục vụ phát triển bền vững.
Trong cuộc hội kiến Nhà vua Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đan Mạch, mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Ngày 19/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón chính thức tại sân bay quốc tế Copenhagen.
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