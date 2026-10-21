Việt Nam đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các chuỗi giá trị xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Cùng dự có Nhà vua Đan Mạch Frederik X, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

THU HÚT ĐẦU TƯ GẮN VỚI CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Phát biểu chào mừng, Nhà vua Frederik X đánh giá Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của châu Âu tại Việt Nam, đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực hiệu suất năng lượng, logistics, thực phẩm, công nghệ sinh học và y tế.

Nhà vua nhấn mạnh diễn đàn là cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn, mở ra những cơ hội kinh doanh mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đang chuyển mạnh từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, Việt Nam kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và tạo không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất làm nền tảng; phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việt Nam chủ trương phát huy hiệu quả các khu vực kinh tế, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Cùng với thu hút vốn, Việt Nam mong muốn tiếp nhận công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Khẳng định “thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của đất nước, người dân và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai nước còn nhiều dư địa nâng tầm hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư như năng lượng tái tạo, logistics, cảng biển, vận tải biển xanh, công nghệ môi trường, quản lý nước, nông nghiệp, y tế, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, không chỉ là thị trường đầu tư mà còn là cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, đổi mới sáng tạo, thị trường tiêu dùng năng động và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

THÚC ĐẨY BA CHUYỂN ĐỔI CHIẾN LƯỢC TRONG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics, công nghệ cao, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực; khuyến khích các định chế tài chính, quỹ đầu tư Đan Mạch tham gia những dự án lớn, có tính chiến lược tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện ba chuyển đổi quan trọng trong chiến lược hợp tác với Việt Nam.

Thứ nhất, chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực trong chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững”, cùng Việt Nam phát triển năng lượng sạch, logistics xanh, sản xuất ít carbon, kinh tế tuần hoàn và các chuỗi cung ứng đáp ứng tiêu chuẩn cao của châu Âu và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo, năng lượng bền vững, điện gió ngoài khơi, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không, khoa học và công nghệ thông tin lượng tử, giáo dục STEAM và phát triển nguồn nhân lực.