Việt Nam thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững, kinh tế biển xanh với EU

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thúc đẩy hợp tác với EU, Đan Mạch và Bỉ về nông nghiệp bền vững, công nghệ sinh học, kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường và chống khai thác IUU.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng làm việc với Cao ủy Thủy sản và Đại dương EU. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong chuyến thăm từ ngày 19-24/10/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã có các cuộc làm việc song phương, trao đổi và ký kết các văn kiện hợp tác với đối tác Đan Mạch, Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

THIẾT LẬP HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VỚI ĐAN MẠCH

Các hoạt động này nhằm mở rộng hợp tác trong sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, phát triển công nghệ sinh học, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế biển xanh, đồng thời tăng cường phối hợp thương mại và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại Đan Mạch, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã trao Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bền vững, an toàn, sử dụng tài nguyên bền vững giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh Đan Mạch. Lễ trao có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Bản ghi nhớ xác định các mục tiêu chiến lược và lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước về sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi an toàn, bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương dài hạn, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai các hoạt động.

Trong khuôn khổ hợp tác, Đan Mạch sẽ cử chuyên gia và cán bộ quản lý sang phối hợp, tăng cường trao đổi chuyên môn với Việt Nam về an toàn thực phẩm và chất lượng nông sản.

Phía Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác thông qua các nhóm công tác, nhóm điều phối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giảm thất thoát trong sản xuất nông sản, tận dụng phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, phân bón và nguyên liệu phục vụ nông nghiệp. Qua đó, hai bên hướng tới nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện khả năng cạnh tranh, xuất khẩu nông sản Việt Nam.

ĐỀ XUẤT KHUNG HỢP TÁC VIỆT NAM - EU VỀ KINH TẾ BIỂN XANH

Chiều 22/10, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng có cuộc gặp xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm, Kinh tế và Nông nghiệp Bỉ David Clarinval. Phó Thủ tướng Bỉ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua các dự án thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ trao đổi với chính quyền các vùng của Bỉ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo thẩm quyền của từng vùng.

Về phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mở rộng hợp tác với Bỉ trong phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ môi trường; nghiên cứu kinh nghiệm từ hệ sinh thái Blue Cluster, đồng thời tăng cường trao đổi về quy hoạch không gian biển, quan trắc môi trường biển và thực thi Hiệp định BBNJ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm, Kinh tế và Nông nghiệp Bỉ. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hai bên cũng được đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và quản lý chất thải nhựa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tăng cường hợp tác về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.

Việt Nam đồng thời mong muốn được hướng dẫn về lộ trình mở cửa thị trường EU đối với thịt lợn, sản phẩm gia cầm chế biến, trứng và sữa của Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào chế biến nông sản, công nghệ bảo quản và phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Đối với vấn đề IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Ngày 23/10, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Bỉ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tham dự buổi tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonia. Tại đây, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cùng Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonia trao Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác song phương về nông nghiệp, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bản ghi nhớ tập trung thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hai bên ưu tiên nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi chuyên môn và tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

Ngày 23/10, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng làm việc với Cao ủy Thủy sản và Đại dương EU Costas Kadis, đề xuất xây dựng khung Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về kinh tế biển xanh và phát triển đại dương bền vững. Chương trình xác định các mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình triển khai; đồng thời lựa chọn những dự án khả thi để nghiên cứu, thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới.

Hai bên dự kiến tăng cường phối hợp về kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, đào tạo, nâng cao năng lực, kết nối đối tác và huy động nguồn lực. Việt Nam cũng đề xuất nghiên cứu khả năng tiếp cận sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) của EU nhằm huy động thêm nguồn lực cho các chương trình hợp tác phù hợp.

Về chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị EC đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả Việt Nam đã đạt được, sớm xem xét gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam mong muốn thiết lập cơ chế hợp tác phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.

Thông qua các hoạt động làm việc và ký kết văn kiện tại Đan Mạch, Bỉ và EU, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác thực chất trong nông nghiệp bền vững, đổi mới công nghệ, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Những lĩnh vực hợp tác này cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.