Việt Nam thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững, kinh tế biển xanh với EU

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thúc đẩy hợp tác với EU, Đan Mạch và Bỉ về nông nghiệp bền vững, công nghệ sinh học, kinh tế biển xanh, bảo vệ môi trường và chống khai thác IUU.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong chuyến thăm từ
ngày 19-24/10/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn
đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt
Hùng đã có các cuộc làm việc song phương, trao đổi và ký kết các văn kiện hợp
tác với đối tác Đan Mạch, Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).
THIẾT LẬP HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VỚI ĐAN MẠCH
Các hoạt động này nhằm mở rộng hợp tác trong sản xuất
nông nghiệp an toàn, bền vững, phát triển công nghệ sinh học, quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy kinh tế biển xanh, đồng thời tăng cường
phối hợp thương mại và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và
không theo quy định (IUU).
Tại Đan Mạch, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã trao Bản ghi
nhớ tăng cường hợp tác trong sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bền vững,
an toàn, sử dụng tài nguyên bền vững giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam
với Bộ Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh Đan Mạch. Lễ trao có sự chứng kiến của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
Bản ghi nhớ xác định các mục tiêu chiến lược và lĩnh vực
ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước về sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi an
toàn, bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp
tác song phương dài hạn, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai các
hoạt động.
Trong khuôn khổ hợp tác, Đan Mạch sẽ cử chuyên gia và cán
bộ quản lý sang phối hợp, tăng cường trao đổi chuyên môn với Việt Nam về an
toàn thực phẩm và chất lượng nông sản.
Phía Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác thông qua các
nhóm công tác, nhóm điều phối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giảm thất thoát
trong sản xuất nông sản, tận dụng phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi, phân bón và
nguyên liệu phục vụ nông nghiệp. Qua đó, hai bên hướng tới nâng cao giá trị gia
tăng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện khả năng cạnh tranh, xuất khẩu
nông sản Việt Nam.
ĐỀ XUẤT KHUNG HỢP TÁC VIỆT NAM - EU VỀ KINH TẾ BIỂN XANH
Chiều 22/10, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng có cuộc gặp xã
giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Việc làm, Kinh tế và Nông nghiệp Bỉ David
Clarinval. Phó Thủ tướng Bỉ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong
lĩnh vực nông nghiệp thông qua các dự án thời gian qua, đồng thời cho biết sẽ
trao đổi với chính quyền các vùng của Bỉ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác về nông
nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo thẩm quyền của từng
vùng.
Về phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất mở
rộng hợp tác với Bỉ trong phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ môi trường;
nghiên cứu kinh nghiệm từ hệ sinh thái Blue Cluster, đồng thời tăng cường trao
đổi về quy hoạch không gian biển, quan trắc môi trường biển và thực thi Hiệp định
BBNJ.
Hai bên cũng được đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm
trong hoàn thiện chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và quản
lý chất thải nhựa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.
Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam đề nghị Bỉ tiếp tục ủng
hộ thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tăng cường hợp
tác về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.
Việt Nam đồng thời mong muốn được hướng dẫn về lộ trình mở
cửa thị trường EU đối với thịt lợn, sản phẩm gia cầm chế biến, trứng và sữa của
Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào chế biến nông sản, công nghệ
bảo quản và phát triển chuỗi giá trị bền vững.
Đối với vấn đề IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị
Bỉ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ cảnh báo “Thẻ
vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Ngày 23/10, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Bỉ,
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tham dự buổi tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô
Lâm với Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonia. Tại đây, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng
cùng Bộ trưởng, Thủ hiến Vùng Wallonia trao Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác song
phương về nông nghiệp, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, dưới sự chứng
kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bản ghi nhớ tập trung thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp,
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hai bên ưu tiên nghiên cứu, phát triển
và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, ứng dụng công nghệ sinh học trong
nông nghiệp, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi chuyên môn và tiếp cận các công
nghệ tiên tiến.
Ngày 23/10, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng làm việc với Cao ủy
Thủy sản và Đại dương EU Costas Kadis, đề xuất xây dựng khung Chương trình hợp
tác Việt Nam - EU về kinh tế biển xanh và phát triển đại dương bền vững. Chương
trình xác định các mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình
triển khai; đồng thời lựa chọn những dự án khả thi để nghiên cứu, thúc đẩy thực
hiện trong thời gian tới.
Hai bên dự kiến tăng cường phối hợp về kỹ thuật, nghiên cứu
khoa học, đào tạo, nâng cao năng lực, kết nối đối tác và huy động nguồn lực. Việt
Nam cũng đề xuất nghiên cứu khả năng tiếp cận sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu
(Global Gateway) của EU nhằm huy động thêm nguồn lực cho các chương trình hợp
tác phù hợp.
Về chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề
nghị EC đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả Việt Nam đã đạt được, sớm
xem xét gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam
mong muốn thiết lập cơ chế hợp tác phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn
diện Việt Nam - EU.
Thông qua các hoạt động làm việc và ký kết văn kiện tại
Đan Mạch, Bỉ và EU, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác thực chất trong nông
nghiệp bền vững, đổi mới công nghệ, quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Những lĩnh vực hợp tác này cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản,
mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh gắn với
các mục tiêu phát triển bền vững.
Tây Nguyên có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu cùng hệ sinh thái để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, chất lượng giống chưa đồng đều, chế biến sâu hạn chế và liên kết thị trường chưa chặt chẽ đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ...
Trong 9 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp giải thể tăng tới 118%, trong khi khu vực đầu tư tư nhân chỉ tăng trưởng 14%, mức thấp nhất trong ba khu vực kinh tế. Trước áp lực này, TS. Nguyễn Đức Hiển nhận định để thích ứng với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, doanh nghiệp cần tái cấu trúc quản trị, tài chính, mô hình kinh doanh và thị trường, thay vì chỉ dựa vào mở rộng vốn và quy mô…
Từ những cọng rơm quen thuộc trên đồng ruộng quê nhà, Nguyễn Xuân Tài (SN 1989) xã Quý Lộc, Thanh Hóa đã phát triển ý tưởng sản xuất mồi nhóm lửa, đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng quốc tế qua nền tảng thương mại điện tử Amazon. Hành trình khởi nghiệp của anh mở ra hướng khai thác giá trị kinh tế từ phụ phẩm nông nghiệp...
Do đặc thù địa hình sa mạc và cơ cấu dân số chủ yếu là người nhập cư, UAE phải nhập khẩu tới 85% – 90% nhu cầu lương thực, thực phẩm. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tại UAE, mà còn mở rộng sang toàn bộ thị trường Trung Đông và châu Phi...
Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam (GEEC 2027) diễn ra từ ngày 24 đến 26/02/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, và hiện đang mở đăng ký trưng bày. Sự kiện quy tụ mười lĩnh vực trưng bày, hơn 120 phiên hội nghị, cùng các hoạt động kết nối dành cho chủ đầu tư, nhà cung cấp và tổ chức tài chính.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...