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Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore từ ngày 17/11

D Dũng Huỳnh

Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày từ ngày 17/11/2026, nâng tổng tần suất giữa Việt Nam và Singapore lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần...

Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Ảnh: VNA.
Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Ảnh: VNA.

Theo kế hoạch, đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15h, chiều ngược lại từ Singapore khởi hành lúc 19h45 theo giờ địa phương.

Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - Singapore và 21 chuyến trên đường bay TP.HCM - Singapore. Việc bổ sung đường bay từ Đà Nẵng mở rộng kết nối trực tiếp giữa miền Trung Việt Nam với trung tâm du lịch, thương mại của Đông Nam Á.

Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch từ Singapore đến Việt Nam tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng cùng các điểm đến lân cận như Hội An, Mỹ Sơn và Huế có lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng và di sản, tạo dư địa phát triển thị trường khách Singapore.

Bên cạnh du lịch, nhu cầu đi lại phục vụ thương mại và công vụ cũng được kỳ vọng tăng khi Đà Nẵng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác đường bay sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng thu hút khách ở cả hai chiều.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết đường bay mới sẽ tạo thuận lợi cho du khách Singapore đến Đà Nẵng và tiếp tục hành trình tới các điểm đến văn hóa, di sản tại miền Trung.

Dịp khai thác đường bay mới, Vietnam Airlines mở bán vé khứ hồi hạng Phổ thông từ 5,266 triệu đồng, đã gồm thuế, phí, áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 17/11/2026 đến 31/5/2027, không áp dụng giai đoạn cao điểm. Hãng cũng triển khai ưu đãi hành lý ký gửi và nhân dặm thưởng cho hội viên Bông Sen Vàng theo điều kiện chương trình.

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