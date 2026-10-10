Vietnam Airlines mở rộng hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 8 - 9/10, trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, Vietnam Airlines ký hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào (LATA) và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC).
Các thỏa thuận tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch kết hợp nhiều điểm đến và mở rộng kết nối hàng không giữa Việt Nam với Lào, Campuchia.
Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt khoảng 14,7 triệu lượt, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế.
Lượng khách quốc tế tăng cùng mạng bay giữa Việt Nam và các nước trong khu vực tạo điều kiện để các doanh nghiệp hàng không, lữ hành xây dựng các hành trình kết hợp nhiều điểm đến. Với các thị trường khách đường dài, mô hình kết hợp Việt Nam với Lào hoặc Campuchia có thể giúp mở rộng lựa chọn điểm đến trong cùng một chuyến đi.
Tuy nhiên, việc phát triển các tour liên quốc gia còn phụ thuộc vào khả năng kết nối chuyến bay, thời gian nối chuyến và hệ thống phân phối sản phẩm tại các thị trường nguồn.
Vietnam Airlines hiện khai thác hai đường bay giữa Việt Nam và Lào, gồm Hà Nội - Vientiane và Hà Nội - Luang Prabang, với tổng tần suất 12 chuyến mỗi tuần. Với Campuchia, hãng khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Siem Reap và Phnom Penh, tổng tần suất 25 chuyến mỗi tuần.
Trong 9 tháng năm 2026, Vietnam Airlines vận chuyển khoảng 103.500 lượt khách trên các đường bay Việt Nam - Lào và 262.400 lượt khách trên các đường bay Việt Nam - Campuchia.
Theo biên bản ghi nhớ với LATA, Vietnam Airlines và các doanh nghiệp lữ hành thành viên của hiệp hội sẽ phối hợp xây dựng, quảng bá các chương trình du lịch Việt Nam - Lào, đồng thời mở rộng nguồn khách và kênh phân phối tại hai thị trường.
Với CAIC, trọng tâm hợp tác là duy trì và tăng tần suất các đường bay giữa sân bay quốc tế Techo với Hà Nội và TP.HCM, đồng thời nghiên cứu khả năng mở thêm đường bay. Hai bên cũng trao đổi về xúc tiến thương mại, quảng bá dịch vụ, khai thác hàng không, an toàn, chất lượng phục vụ và chuyển đổi số.
Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đinh Văn Tuấn cho biết hãng sẽ phối hợp với các đối tác tại Lào và Campuchia để khai thác dòng khách quốc tế theo các hành trình kết hợp nhiều điểm đến, trên cơ sở mạng bay hiện có.
Các thỏa thuận được ký trong bối cảnh Việt Nam, Lào và Campuchia đang thúc đẩy liên kết về du lịch và giao thông, trong đó kết nối hàng không là một trong những yếu tố hỗ trợ mở rộng dòng khách giữa ba thị trường.
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