Vietnam Airlines ký kết hợp tác với các đối tác Bắc Âu, thúc đẩy kết nối hàng không

Ngày 20/10 tại Copenhagen, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ với Copenhagen Airport, Scandinavian Airlines Systems (SAS) và Danish Industry (DI), tập trung vào phát triển đường bay, mở rộng hợp tác hàng không và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch diễn ra ngày 20/10/2026, Vietnam Airlines đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Copenhagen Airport, hãng hàng không Scandinavian Airlines Systems (SAS) và tổ chức doanh nghiệp Danish Industry (DI). Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo MOU với Copenhagen Airport, đơn vị khai thác sân bay Copenhagen, hai bên sẽ phối hợp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác. Khả năng mở thêm đường bay thẳng hoặc tăng tần suất được xem xét trên cơ sở nhu cầu hành khách và hiệu quả thương mại.

Copenhagen Airport là một trong những trung tâm hàng không lớn tại Bắc Âu. Hợp tác với đơn vị này là một trong những hướng để Vietnam Airlines nghiên cứu khả năng phát triển mạng đường bay quốc tế và tiếp cận các thị trường trong khu vực.

Từ tháng 12/2025, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Copenhagen với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng tàu bay Boeing 787-9. Với thời gian bay hơn 12 giờ, đường bay góp phần rút ngắn hành trình giữa Việt Nam và Đan Mạch, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương.

Với SAS, các nội dung hợp tác gồm liên danh chuyến bay, chương trình khách hàng thường xuyên, vận tải hàng hóa, hệ thống phân phối mới và khách hàng doanh nghiệp. Hai hãng cũng dự kiến chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng lựa chọn hành trình giữa Việt Nam và Bắc Âu.

Bên cạnh các đối tác hàng không, Vietnam Airlines ký MOU với DI, tổ chức đại diện doanh nghiệp và người sử dụng lao động lớn nhất Đan Mạch, có mạng lưới thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và thúc đẩy kết nối giữa Vietnam Airlines với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Hai bên cũng xem xét khả năng Vietnam Airlines trở thành thành viên của DI.

Việc kết nối mạng đường bay với mạng lưới doanh nghiệp được kỳ vọng giúp Vietnam Airlines tiếp cận tốt hơn nhu cầu đi lại của khách công vụ, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại giữa hai nước.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa chia sẻ: “Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines có trách nhiệm mở đường cho giao thương, du lịch và hợp tác quốc tế. Các thỏa thuận tại Copenhagen cụ thể hóa chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của đất nước, gắn kết nối hàng không với thị trường và doanh nghiệp. Trên nền tảng đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Copenhagen, chúng tôi cùng các đối tác phát triển thị trường Bắc Âu, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Vietnam Airlines cũng giới thiệu hình ảnh thương hiệu, mạng đường bay, sản phẩm dịch vụ, các giải thưởng quốc tế và chương trình khách hàng thường xuyên tại khu vực trưng bày, qua đó cung cấp thông tin về hãng tới cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch.

Các biên bản ghi nhớ được ký kết tại Copenhagen tập trung vào hai hướng hợp tác chính: phát triển kết nối hàng không với các đối tác trong khu vực và mở rộng quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch. Những nội dung này được triển khai trên cơ sở đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh - Copenhagen đã khai thác từ cuối năm 2025.