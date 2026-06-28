Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi giữa áp lực giá nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu bay có thời điểm vượt 200 USD/thùng, kéo theo chi phí phát sinh hàng chục nghìn tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn duy trì kế hoạch tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư đội bay và mở rộng mạng bay để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới...

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Ngày 28/6, Vietnam Airlines tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay tăng đột biến.

GIÁ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG TĂNG CAO

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên Tổng công ty triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, song môi trường kinh doanh lại diễn biến phức tạp hơn dự kiến khi giá nhiên liệu Jet A-1 có thời điểm vượt 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên toàn cầu.

Theo kịch bản điều hành của Vietnam Airlines, giá nhiên liệu bình quân sáu tháng cuối năm được giả định ở mức khoảng 120 USD/thùng, tương ứng bình quân cả năm đạt 128,54 USD/thùng, tăng gần 48% so với năm 2025. Chỉ riêng yếu tố giá nhiên liệu, nếu không tính đến biến động sản lượng và tỷ giá, chi phí của hãng sẽ tăng thêm khoảng 11.900 tỷ đồng so với năm trước. Cùng với đó, biến động tỷ giá, chi phí kỹ thuật, logistics và yêu cầu chuyển đổi xanh tiếp tục tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

Làm rõ hơn tác động của giá nhiên liệu, ông Trần Văn Hữu, Kế toán trưởng Vietnam Airlines, cho biết khi xây dựng kế hoạch năm 2026, hãng dự báo giá nhiên liệu ở mức khoảng 85 USD/thùng. Nhờ bám sát kịch bản này, quý 1/2026 Vietnam Airlines đạt lợi nhuận xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cơ cấu sau đại dịch.

Tuy nhiên, từ tháng 3, diễn biến xung đột tại Trung Đông đã làm thay đổi hoàn toàn các giả định kinh doanh. Giá nhiên liệu trong quý 2/2026 tăng lên bình quân khoảng 182 USD/thùng, riêng tháng 4 có thời điểm lên tới 200 USD/thùng.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên.

Theo ông Hữu, với đặc thù hoạt động của Vietnam Airlines, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng sẽ làm chi phí cả năm tăng khoảng 300 tỷ đồng. Riêng trong quý 2, chi phí nhiên liệu tăng thêm hơn 7.000 tỷ đồng, tạo sức ép rất lớn lên kết quả kinh doanh.

Không chỉ chịu tác động từ giá nhiên liệu, Vietnam Airlines còn chịu sức ép từ biến động tỷ giá. Ông Hữu cho biết hơn 60% cơ cấu chi phí của hãng được thanh toán bằng ngoại tệ như thuê tàu bay, động cơ, vật tư và bảo dưỡng kỹ thuật. Theo tính toán, tỷ giá biến động 1% sẽ làm chi phí chênh lệch khoảng 300 tỷ đồng, trong khi tác động của tỷ giá trong năm 2026 dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, tương đương năm trước

TẬN DỤNG THỊ TRƯỜNG, GIỮ MỤC TIÊU KINH DOANH CÓ LÃI

Trước những biến động bất lợi của thị trường, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của chi phí đầu vào.

Theo ông Lê Hồng Hà, hãng đã rà soát và tối ưu mạng đường bay, kiểm soát chặt chi phí, tăng cường quản trị doanh thu, đồng thời tận dụng cơ hội khi nhiều hãng hàng không Trung Đông phải điều chỉnh hoặc tạm dừng khai thác, qua đó gia tăng lượng khách trên các đường bay châu Âu.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết hệ số sử dụng ghế trên các đường bay châu Âu hiện đạt khoảng 91%, mức cao nhất trong nhiều năm. Hãng cũng tăng cường khai thác tàu bay thân rộng trên các đường bay này nhằm nâng cao hiệu quả nhiên liệu và tối ưu doanh thu.

Song song với đó, doanh nghiệp thực hiện cắt giảm, giãn và hoãn các khoản chi chưa cấp thiết, tái cơ cấu mạng bay, đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý tiếp tục xem xét các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí nhằm giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh.

Đến cuối tháng 6, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá nhiên liệu bay đã giảm xuống khoảng 112-115 USD/thùng. Theo ông Lê Hồng Hà, đây là tín hiệu tích cực, giúp Vietnam Airlines có thêm cơ sở để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trên giả định giá nhiên liệu sáu tháng cuối năm duy trì quanh mức 120 USD/thùng, Vietnam Airlines đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ khoảng 101 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất khoảng 510 tỷ đồng.

“Mặc dù thấp hơn so với kết quả đạt được trong quý 1, đây vẫn là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của Tổng công ty trong công tác điều hành, quản trị, tối ưu hóa chi phí và ứng phó với những biến động bất lợi của thị trường, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh do giá nhiên liệu, tỷ giá, gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhiều yếu tố rủi ro khác như biến động địa chính trị, chính sách thị thực của các quốc gia, áp lực cạnh tranh trên thị trường hàng không,” Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà trả lời cổ đông.

Chia sẻ thêm về chiến lược phát triển đội bay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp, dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032, là một trong những trụ cột nhằm hiện đại hóa đội bay, nâng cao năng lực khai thác và mở rộng quy mô hoạt động của Tổng công ty. Cùng với kế hoạch đầu tư, Vietnam Airlines sẽ thuê thêm 20 tàu bay thân hẹp để bổ sung năng lực khai thác trong giai đoạn 2027-2028.

Nhóm tàu bay này sẽ được bố trí khai thác trên các đường bay nội địa và quốc tế có thời gian bay dưới 5 giờ, phục vụ các thị trường có nhu cầu vận chuyển lớn trong khu vực.

Đối với đội tàu thân rộng, Vietnam Airlines đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền dự án đầu tư từ 20-30 tàu bay trong giai đoạn 2031-2035, đồng thời triển khai kế hoạch thuê thêm 12 tàu bay thân rộng giai đoạn 2028-2030 nhằm mở rộng mạng bay xuyên lục địa và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các tàu bay chở hàng đầu tiên cũng dự kiến được tiếp nhận trong giai đoạn 2026-2027, từng bước phát triển hoạt động vận tải hàng hóa. Bên cạnh đó, hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án thuê khô và thuê ướt để bổ sung đội tàu phù hợp với nhu cầu khai thác từng thời kỳ.