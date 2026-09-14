Vietnam Airlines khẳng định vai trò cầu nối chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Vietnam Airlines đã tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế và ký kết hợp tác quan trọng. Điều này mở ra bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng đường bay quốc tế, đồng thời nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Hãng hàng không Quốc gia với các đối tác hàng đầu tại Cộng hòa Pháp.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà, chụp hình lưu niệm cùng các đối tác. Nguồn: Vietnam Airlines.

Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Vietnam Airlines đã tham dự Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Pháp. Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Cộng hòa Pháp (MEDEF) phối hợp tổ chức, quy tụ lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà, tham dự Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Pháp. Nguồn: Vietnam Airlines.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, chia sẻ: “Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, đưa hai thị trường đến gần nhau hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Lãnh đạo cấp cao hai nước cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc đưa quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững”.

Cũng trong chuỗi hoạt động tại Cộng hòa Pháp, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà cùng đại diện Tập đoàn Airbus đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc chào bán 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900, dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2033 – 2034.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà cùng ông Guillaume Faury, CEO Airbus và ông Olivier Andriès, CEO Tập đoàn Safran (lần lượt từ phải qua) tại Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Cộng hòa Pháp. Nguồn: Vietnam Airlines.

Đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch phát triển đội bay thân rộng tầm xa của Vietnam Airlines, tạo tiền đề để hai bên hoàn thiện các thủ tục đầu tư và mua sắm theo quy định hiện hành.

Tính đến nay, đội bay thân rộng và thân hẹp do Airbus sản xuất chiếm tỷ trọng chủ lực trong lực lượng khai thác của Vietnam Airlines với 80 tàu bay (bao gồm các dòng A320neo, A321ceo, A321neo và A350-900).

Việc chủ động nghiên cứu, đánh giá các dự án phát triển đội bay thế hệ mới (như kế hoạch thuê tàu A321neo nhận giai đoạn 2027-2028 và dự án đầu tư tàu bay thân rộng sau năm 2030) khẳng định tầm nhìn dài hạn của Hãng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cộng hòa Pháp hiện là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm tại châu Âu của Vietnam Airlines với nền tảng hợp tác toàn diện và hiệu quả khai thác ấn tượng. Trong mảng vận chuyển hành khách, hợp tác chia chặng đặc biệt giữa Vietnam Airlines với Air France (AF) và Aircalin (SB) ghi nhận tăng trưởng ổn định. Riêng 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng 8% so với cùng kỳ, đạt trên 19.600 lượt.

Song song đó, chương trình hợp tác liên doanh/liên danh giữa Vietnam Airlines và Air France trên đường bay thẳng Hà Nội/TP.HCM – Paris cũng như các mạng đường bay nối chuyến nội địa, quốc tế của hai bên đã vận chuyển 15.387 lượt khách trong năm 2025 (tăng 28%). Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 11.105 lượt, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực vận tải, phục vụ hàng hóa và mặt đất, Vietnam Airlines ghi nhận sản lượng khai thác tích cực tại sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle (CDG) thông qua hợp đồng ký kết với đối tác Société de Fret et de Services (SFS).

Năm 2025, sản lượng phục vụ hàng hóa đạt 12.887 tấn và sản lượng vận tải mặt đất đạt 2.029 tấn. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2026, hai chỉ số này lần lượt đạt 7.999 tấn hàng hóa phục vụ và 1.145 tấn hàng hóa vận tải mặt đất.

Đặc biệt, trong mảng kỹ thuật và phụ tùng vật tư, Vietnam Airlines khẳng định năng lực vận hành an toàn vượt trội nhờ tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến từ đối tác Pháp và quốc tế.

Chuỗi hoạt động xúc tiến thành công tại Cộng hòa Pháp lần này không chỉ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Vietnam Airlines và các tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới, mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam thanh lịch, hội nhập đến với bạn bè châu Âu và toàn cầu.