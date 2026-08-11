Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không Việt Nam - Australia

Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm khai thác đường bay Việt Nam - Australia, đánh dấu 35.000 chuyến bay và 7,5 triệu lượt hành khách, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác du lịch, giáo dục tại Australia...

Vietnam Airlines cùng các đơn vị nhận bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Vietnam Airlines

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 10/8 (giờ địa phương), Vietnam Airlines tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia.

Sau 35 năm khai thác, hãng đã thực hiện 35.000 chuyến bay, vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách giữa hai quốc gia. Hiện Vietnam Airlines khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, kết nối Hà Nội và TP.HCM với Sydney, Melbourne và Perth bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Đà tăng trưởng của thị trường vẫn được duy trì khi trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách hàng không giữa Việt Nam và Australia đạt hơn 809.000 lượt, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay duy trì trên 83%, phản ánh nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương tiếp tục ở mức cao.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho rằng hàng không và du lịch đã trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Mạng bay giữa hai nước không ngừng được mở rộng, đồng hành với sự phát triển quan hệ hợp tác song phương và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, học tập, kinh doanh của người dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết Australia luôn là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của hãng. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp hai nước.

Vietnam Airlines cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác với Trip.com, Trường Đại học Quốc tế RMIT và Flight Centre Travel Group. Các nội dung hợp tác tập trung vào xúc tiến điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng nguồn khách, đào tạo nhân lực hàng không và tăng cường kết nối doanh nghiệp, góp phần khai thác hiệu quả hơn dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Australia.