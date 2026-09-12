Airbus và Vietnam Airlines ký kết MOU chào bán 5 máy bay A350-900

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 10/9, Vietnam Airlines và Airbus đã trao Biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900, dự kiến giao trong giai đoạn 2033-2034.
Theo Vietnam Airlines, đây là một phần trong kế hoạch nâng cao năng lực khai thác các đường bay tầm xa sau năm 2030. Trên cơ sở biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các nội dung liên quan, làm cơ sở thúc đẩy thủ tục đầu tư, mua sắm theo quy định.
Vietnam Airlines xác định đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 là một dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đội bay. Kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường quốc tế, nâng cao khả năng khai thác các đường bay tầm trung và xa, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh của hãng.
Theo hãng, việc bổ sung số lượng lớn máy bay thường cần nhiều năm, từ lựa chọn chủng loại, xây dựng phương án tài chính, đàm phán với nhà sản xuất đến tiếp nhận, huấn luyện và bảo dưỡng. Do đó, việc chuẩn bị sớm giúp hãng chủ động hơn về kế hoạch đội bay và nguồn lực khai thác sau năm 2030.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết với các đường bay quốc tế tầm trung và xa, chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và sự ổn định của đội bay là những yếu tố có ý nghĩa quyết định. Theo ông, biên bản ghi nhớ với Airbus là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu phương án hợp tác phù hợp, phục vụ kế hoạch tăng trưởng và cạnh tranh của Vietnam Airlines trong giai đoạn tới.
Hiện Vietnam Airlines khai thác 81 máy bay do Airbus sản xuất, gồm 67 máy bay A320, A321 và 14 máy bay A350. Hãng cho biết là hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa Airbus A350-900 vào khai thác từ năm 2015. Dòng máy bay này hiện được sử dụng trên các đường bay quốc tế dài.
Việc nghiên cứu bổ sung A350-900 được Vietnam Airlines đánh giá có thể giúp duy trì tính đồng bộ trong khai thác, đào tạo, kỹ thuật và bảo dưỡng với đội A350 hiện có.
Airbus A350 là dòng máy bay thân rộng thế hệ mới, được sử dụng trên các đường bay dài. Theo Airbus, hơn 730 máy bay A350 đang được khai thác bởi các hãng hàng không trên toàn cầu.
Trong thời gian trước mắt, Vietnam Airlines tiếp tục thuê bổ sung máy bay phù hợp cho các đường bay quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối đang phục hồi. Hãng cho biết phương án này được triển khai song song với định hướng đầu tư đội bay dài hạn.
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