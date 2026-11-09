Vietnam Airlines và ANA Holdings tiến tới hợp tác liên doanh sau 10 năm

Sau một thập kỷ hợp tác chiến lược, Vietnam Airlines và ANA Holdings ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, hướng tới phối hợp sâu hơn trong khai thác đường bay, giá vé, bán hàng và dịch vụ hành khách giữa Việt Nam và Nhật Bản...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến TGĐ Vietnam Airlines Lê Hồng Hà và TGĐ All Nippon Airways Juichi Hirasawa trao thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh. Ảnh: TTXVN

Ngày 9/11, Vietnam Airlines và ANA Holdings (Nhật Bản) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược và ký Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa hai hãng hàng không, sau 10 năm phối hợp về cổ đông và liên danh chuyến bay.

Vietnam Airlines và ANA Holdings bắt đầu hợp tác chiến lược từ tháng 5/2016, khi hai bên ký thỏa thuận tại Tokyo. Hai tháng sau, ANA Holdings chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines.

Trong lĩnh vực thương mại, hai hãng đã triển khai liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên, phối hợp phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị. Mạng bay hợp tác giúp mở rộng khả năng kết nối giữa các điểm đến tại Việt Nam và Nhật Bản.

Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa hai nước với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng hành khách của hãng trên thị trường Nhật Bản tăng 18%, doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, hai bên dự kiến phối hợp chia sẻ doanh thu, xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hành khách trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việc triển khai các nội dung này phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

Mô hình hợp tác mới được kỳ vọng giúp hai hãng khai thác hiệu quả hơn mạng bay và nguồn lực hiện có, đồng thời cải thiện trải nghiệm đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Ngoài hoạt động thương mại, Vietnam Airlines và ANA Holdings tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm trong khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay, đào tạo nhân lực, phục vụ mặt đất, suất ăn hàng không và vận chuyển hàng hóa.

Hai hãng cũng gia hạn thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời xem xét mở rộng phối hợp trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, hợp tác liên doanh là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối kinh tế, du lịch giữa hai nước.

Ông Juichi Hirasawa, Tổng giám đốc All Nippon Airways, cho biết việc nâng tầm quan hệ đối tác thông qua thỏa thuận khung về liên doanh là bước tiếp nối nền tảng hợp tác được xây dựng trong 10 năm qua, hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm cho hành khách trên các hành trình kết nối Việt Nam và Nhật Bản.

Song song với hợp tác cùng ANA Holdings, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương và đối tác hàng không Nhật Bản nhằm phát triển mạng bay và khai thác thị trường giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về Hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền hai tỉnh Nagasaki, Shimane và sân bay quốc tế Narita.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các Bộ, ngành hai nước Việt Nam - Nhật Bản chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác Nhật Bản: Ảnh: TTXVN

Với tỉnh Nagasaki, Vietnam Airlines và chính quyền địa phương thống nhất phối hợp quảng bá điểm đến, thu hút khách du lịch giữa hai nước, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay thường lệ và tổ chức các chuyến bay thuê chuyến.

Tại tỉnh Shimane, hai bên xem xét phát triển các chuỗi chuyến bay thuê chuyến theo nhu cầu thị trường. Trong khi đó, với sân bay quốc tế Narita, Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu khả năng thiết lập thêm các đường bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và Narita, kết hợp triển khai hoạt động quảng bá và phát triển nguồn khách.

Các thỏa thuận này cùng với quan hệ hợp tác chiến lược với ANA Holdings được kỳ vọng góp phần mở rộng hiện diện của Vietnam Airlines tại thị trường Nhật Bản, tăng cường kết nối hàng không phục vụ giao thương, du lịch và giao lưu giữa người dân hai nước.