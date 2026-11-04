Vietnam Airlines hợp tác với FPT và Airbus nghiên cứu ứng dụng AI trong khai thác

Ngày 4/11, trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, Tập đoàn FPT và Skywise đã trao biên bản hợp tác ứng dụng AI trong lĩnh vực hàng không.
Theo thỏa thuận, ba bên sẽ kết hợp dữ liệu và kinh nghiệm khai thác của Vietnam Airlines, thông tin từ nền tảng Skywise của Airbus cùng năng lực phát triển AI, tích hợp hệ thống của FPT để nghiên cứu các giải pháp phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hoạt động hàng không.
Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung vào ba lĩnh vực gồm nâng cao độ tin cậy của đội tàu bay, hỗ trợ công tác kỹ thuật - bảo dưỡng và xử lý các tình huống gián đoạn khai thác.
Đối với công tác kỹ thuật, các bên sẽ nghiên cứu khả năng kết hợp dữ liệu từ nền tảng Skywise với kế hoạch bảo dưỡng, tình trạng sẵn sàng của phụ tùng và lịch khai thác. Việc phân tích đồng thời các nguồn dữ liệu này được kỳ vọng hỗ trợ dự báo, lập kế hoạch bảo dưỡng và nâng cao mức độ sẵn sàng khai thác của tàu bay.
Trong khi đó, với các tình huống gián đoạn khai thác, AI được nghiên cứu để hỗ trợ đánh giá phương án điều chỉnh và khôi phục hoạt động dựa trên dữ liệu liên quan. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến lịch bay và giảm bất tiện cho hành khách.
Để triển khai, ba bên dự kiến tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất mục tiêu, yêu cầu dữ liệu và tiêu chí đánh giá hiệu quả. Trên cơ sở đó, những trường hợp ứng dụng AI có tính khả thi sẽ được lựa chọn để nghiên cứu, đánh giá và xác định thứ tự ưu tiên. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở xem xét phát triển các công cụ, phần mềm phục vụ quản lý, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.
Một nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận là nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu và bảo mật dữ liệu. Theo đó, dữ liệu khai thác thuộc quyền sở hữu của Vietnam Airlines; FPT và Skywise không được sử dụng dữ liệu này để huấn luyện mô hình AI hoặc cung cấp cho bên thứ ba nếu chưa có sự chấp thuận của tất cả các bên.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng xác định chuyển đổi số và AI là những động lực cho phát triển dài hạn. Việc kết hợp kinh nghiệm khai thác của hãng với nền tảng Skywise và năng lực công nghệ của FPT hướng tới nâng cao độ tin cậy đội tàu bay, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và cải thiện hiệu quả vận hành.
Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, cho rằng AI đang mở ra cơ hội đổi mới phương thức vận hành trong ngành hàng không. Thông qua hợp tác, FPT kỳ vọng kết hợp năng lực công nghệ và kỹ thuật với kinh nghiệm chuyên ngành của các đối tác để giải quyết những bài toán thực tế trong khai thác.
Theo ông Marc Lemeilleur, CEO Skywise, sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành của Vietnam Airlines, nền tảng dữ liệu của Skywise và năng lực kỹ thuật, tích hợp hệ thống của FPT sẽ tạo cơ sở nghiên cứu các ứng dụng phục vụ hoạt động hàng không.
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