VITM Hà Nội 2025: Điểm đến xanh, AI và robot là điểm nhấn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, năm ngoái, VITM Hà Nội 2024 đã được tổ chức với chủ đề “Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”, mang đến cho Du lịch Việt Nam một xu hướng mới, đó là phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển bền vững.

Năm nay, Hội chợ VITM 2025 tiếp tục tập trung vào chủ đề du lịch xanh nhằm lan tỏa mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Ban tổ chức sẽ công bố và giới thiệu các điểm đến xanh tiêu biểu của Việt Nam, các sản phẩm du lịch xanh, hấp dẫn và đa dạng để thu hút các doanh nghiệp và khách tham quan hội chợ.

TRÊN 1.200 CUỘC HẸN GIAO THƯƠNG ĐÃ “LÊN LỊCH”

Tại buổi giới thiệu Hội chợ VITM 2025, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết điểm mới của hội chợ năm nay là có sự tham gia của 8 hãng hàng không và các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao để giới thiệu những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng ở nhiều tuyến, điểm cho du khách.

“Với chính sách miễn thị thực của Chính phủ thời gian qua, cùng với các hoạt động quảng bá, kích cầu lớn, trong đó có Hội chợ VITM Hà Nội 2025, du lịch Việt Nam có thể kỳ vọng đạt được mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay”, ông Phạm Văn Thủy nhận định.

Các đại biểu thông tin về Hội chợ VITM 2025.

Đáng chú ý, trong không gian VITM năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức gian hàng giới thiệu một số thành công của chương trình chuyển đổi số, trong đó giới thiệu các ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn và dịch vụ du lịch.

"Du lịch Việt Nam định vị trên trường quốc tế, cần chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh chóng. Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ phát huy, tạo đà tăng tốc giúp ngành Du lịch sớm hoàn thành mục tiêu, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước", bà Lan nói.

Hội chợ VITM Hà Nội 2025 sẽ tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business to Business - B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (Business to Consumer - B2C); các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các gói kích cầu du lịch... Theo Ban tổ chức, đến nay đã có trên 1.200 cuộc hẹn giao thương trên hệ thống của VITM.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết: "Năm nay hội chợ không chú trọng vào giảm giá mà kích cầu bằng sản phẩm mới, tăng chất lượng dịch vụ và giá trị trải nghiệm cho du khách. Cùng với du lịch xanh, việc phát triển sản phẩm chất lượng cao là hướng đi nâng tầm du lịch Việt Nam, thu hút dòng khách chi trả cao, thay vì bị gắn mác điểm đến giá rẻ".

Bên cạnh đó, hội chợ còn nhiều hoạt động như trình diễn cá ngừ của Phú Yên; đoàn nghệ thuật văn hóa đến từ Đà Nẵng; cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Malaysia, Đài Loan… Diễn đàn “Phát triển điểm đến xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam” cũng sẽ diễn ra vào sáng ngày 11/4 nhằm trao đổi và thảo luận về việc phát triển các điểm đến xanh trong lĩnh vực du lịch.

Thông tin về hoạt động giảm giá tại hội chợ, đại diện hãng hàng không Vietnam Airline cho biết đơn vị sẽ "tung" nhiều sản phẩm quà tặng dành cho các khách hàng, mức giảm lên tới 70%. Với khách lẻ mua trực tiếp tại quầy, sẽ tuỳ vào nhu cầu và sản phẩm, đơn vị sẽ có các vé nội địa giảm từ 15%, vé quốc tế giảm khoảng 30%...

THỦ ĐÔ ĐÓN 7,30 TRIỆU LƯỢT KHÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Cũng trong ngày 25/3, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố hoạt động du lịch trong quý đầu tiên của năm 2025. Cụ thể, trong ba tháng đầu năm 2025, Thủ đô ước đón 7,30 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,85 triệu lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024; còn lại là khách trong nước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.930 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 3/2025, Hà Nội đón 2,61 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách quốc tế đạt 709 nghìn lượt, tăng 9,9%. Doanh thu từ du lịch đạt 10.960 tỉ đồng, tăng 8,1%. Những con số này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Hà Nội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số tăng trưởng, Du lịch Hà Nội vẫn đang đối mặt với một nghịch lý là tiềm năng lớn về cơ sở lưu trú chưa được khai thác một cách hiệu quả. Hà Nội hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng. Tuy nhiên, chỉ có 85 khách sạn và khu căn hộ đạt tiêu chuẩn từ 1 - 5 sao, cho thấy sự thiếu hụt cơ sở lưu trú cao cấp, đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao.

Điều này đặt ra yêu cầu cần nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút du khách. Công suất sử dụng phòng trung bình trong quý 1/2025 đạt 61,6%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số đáng lưu ý, phản ánh hiệu quả kinh doanh của các cơ sở lưu trú chưa tương xứng với mức tăng trưởng lượng khách. Ngành du lịch thủ đô cần có những giải pháp như: đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tăng cường quảng bá, khuyến mãi…

Trong ba tháng đầu năm, thủ đô ước đón 7,30 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng thời, vấn đề quản lý lữ hành cũng cần siết chặt để đảm bảo chất lượng và uy tín. Hà Nội có 2.045 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 524 doanh nghiệp lữ hành nội địa, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đón và phục vụ du khách. Do đó, việc quản lý hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên cần được siết chặt để đảm bảo chất lượng dịch vụ, tránh tình trạng chặt chém, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thủ đô.

Để đạt mục tiêu đón 31 triệu khách du lịch trong năm 2025, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết tháng 4 và quý 2/2025, Sở sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới như: du lịch trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng; tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội tại các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; mô hình du lịch cộng đồng tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức; mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ…

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Quà tặng du lịch, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời đẩy mạnh số hóa ngành du lịch thông qua hệ thống thông tin số, địa chỉ số, phần mềm tiện ích hỗ trợ du khách và công tác quản lý, quảng bá.