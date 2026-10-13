VN-Index giảm nhẹ, xác suất tạo đáy quanh 1715 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.

Theo SSI, VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp và tạm dừng quanh vùng 1715 – 1720.

Kết phiên ngày 13/10, VN-Index đóng cửa 1719,42 điểm, giảm 0,09%. Tương tự, HNX-Index giảm 0,17% còn 264,25 điểm; UPCoM-Index giảm 0,99% xuống 123,85 điểm.

Lực cầu xuất hiện quanh 1710 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giằng co trong biên độ 15 điểm xuyên suốt phiên và giảm nhẹ với thanh khoản tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên; chỉ số đóng cửa với nến giảm có bóng trên, dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện quanh 1710 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm, trong khi RSI lùi sâu về vùng quá bán và MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 với histogram âm, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Vùng quan trọng gồm: vùng hỗ trợ từ 1700 – 1710; Vùng kháng cự từ 1725 – 1735.

Có thể kỳ vọng VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1700 – 1710 điểm khi áp lực bán chưa quá lớn và thanh khoản duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, cần chờ đợi tín hiệu hồi phục rõ ràng hơn thông qua phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực để xác nhận khả năng hình thành đáy ngắn hạn, trước khi kỳ vọng chỉ số quay lại kiểm định vùng kháng cự 1725 – 1735 điểm.”.

Thị trường có thể tiếp tục quá trình dò đáy và kiểm định lực cầu tại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giao dịch trong biên độ hẹp quanh vùng 1711 – 1726 điểm và đóng cửa tại 1719,42 điểm, giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 nhóm ngành giảm điểm; trong đó Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là Bảo hiểm và Công nghệ Thông tin. Ở chiều ngược lại, Hàng cá nhân & Gia dụng, Bất động sản và Y tế là ba nhóm ngành duy trì được sắc xanh trong phiên. Về giao dịch khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HOSE, HNX và UPCoM.

VN-Index hình thành cây nến thân nhỏ với thanh khoản thấp hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán đã có dấu hiệu chậm lại nhưng lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để tạo nhịp hồi phục. Trong những phiên tới, thị trường có thể tiếp tục quá trình dò đáy và kiểm định lực cầu tại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 điểm; nếu đánh mất ngưỡng này, chỉ số có thể lùi xuống vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1675 điểm”.

VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1700 điểm - 1715 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1700 điểm - 1715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026 và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng hiện nay của VN-Index. VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và dưới vùng đáy tháng 8/2026

Sau giai đoạn giảm giá liên tục, dưới ảnh hưởng của nhóm VinGroup VN-Index đang cân bằng ở vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Tuy nhiên VN30 vẫn suy yếu, dưới vùng đáy tháng 8. Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu, nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn. Nên chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, cập nhật thông tin dư nợ ký quỹ cuối quý 3/2026 của các công ty chứng khoán. Cũng như cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trước khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 1710 - 1730 trong các phiên sắp tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,6 điểm (-0,1%), đóng cửa ở mức 1719,4 điểm. Thị trường duy trì giao dịch trong vùng biên hẹp 1715 - 1725 điểm. Lực kéo trong phiên chủ yếu từ nhóm Vingroup (VIC và VHM) trong khi áp lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB, MSN, LPB, HPG, … Độ rộng thị trường ghi nhận 200 mã giảm cùng với thanh khoản thị trường tương đương so với phiên liền trước, đạt 13,162 tỷ VND.

Chỉ số tiếp tục kiểm định vùng giá 1710 - 1720 điểm và hồi phục với lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Điều này có thể giúp cho chỉ số ngưng đà giảm trong các phiên sắp tới. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 1710 - 1730 trong các phiên sắp tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đang có định giá phù hợp”.

Vẫn thiếu tín hiệu củng cố triển vọng thị trường hồi phục bền vững bắt đầu từ vùng 1720

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Lực bán chưa quyết liệt nhưng hiện thực là lực cầu mỏng manh khiến số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế: Thanh khoản chỉ hơn 13,000 tỷ và khối lượng giao dịch của các cổ phiếu tác động tiêu cực như Ngân hàng lại không lớn, điều này cho thấy biến động giảm phần lớn là do không hiện hữu lực cầu nâng đỡ dù thị trường đã về vùng đáy giữa tháng 8. Do vậy vẫn thiếu tín hiệu củng cố triển vọng thị trường hồi phục bền vững bắt đầu từ vùng này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Danh mục cổ phiếu giữ tỷ trọng ở mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt) khi nguyên nhân kìm hãm đà phục hồi của thị trường giai đoạn này xuất phát từ nhu cầu mua suy yếu. Nhà đầu tư theo dõi để giải ngân lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và kết quả kinh doanh quý 3 lẫn cả năm tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Cao su (DPR, GVR), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG) nếu các cổ phiếu riêng lẻ trên có điểm mua ngắn hạn giá vốn thấp khi thị trường xuất hiện lực cầu ổn định tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu đủ hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1720 điểm)”.

Thị trường có những rung lắc về mặt chỉ số nhưng sự phân hóa vẫn thể hiện rõ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay giảm điểm nhẹ dưới áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục duy trì nhịp rung lắc và dao động dưới đường MA20. Tuy nhiên, điểm sáng kỹ thuật xuất hiện khi các chỉ báo động lượng như MACD và RSI đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu phân kỳ dương so với nhịp giảm trước đó.

Bên cạnh đó, chỉ báo định hướng DI- ghi nhận xu hướng suy giảm cho thấy áp lực bán đang dần hạ nhiệt, kết hợp cùng dòng tiền cải thiện thể hiện qua việc chỉ báo MFI hướng lên cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang dần thu hẹp và chỉ số chung sẽ sớm tạo điểm cân bằng và bước vào nhịp phục hồi trong các phiên tới.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 2 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và dao động trong biên hẹp. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ. Thị trường có những rung lắc về mặt chỉ số nhưng sự phân hóa vẫn thể hiện rõ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ trọng đối với những mã cổ phiếu đang thu hút dòng tiền, đồng thời tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân đối với những cổ phiếu đang giữ vững hỗ trợ. Các nhóm ngành đáng chú ý: ngân hàng, bán lẻ, vận tải biển”.

Xác suất VN-Index tạo đáy quanh 1715 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index vận động quanh tham chiếu nhưng độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực, ghi nhận 200 mã giảm so với 95 mã tăng. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy lực mua vẫn tương đối thận trọng

dù chỉ số đang dao động quanh vùng giá thấp tháng 8. So với phiên 12/10, áp lực bán gia tăng tại nhóm Dầu khí, Chứng khoán, Vật liệu, Bán lẻ và Tiêu dùng. Ở chiều ngược lại, nhóm Ngân hàng vẫn ghi nhận lực cầu tương đối ổn định tại một số cổ phiếu thành phần.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.715–1.730 điểm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng và chưa bị vi phạm. Trong phiên, VN-Index cũng thu hẹp một phần đà giảm sau khi tiếp cận khu vực 1.715 điểm. Do đó, chỉ số vẫn có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật về vùng 1.730 điểm trong phiên 14/10.

Đánh giá xác suất các kịch bản, áp lực bán đang có xu hướng lan rộng và gia tăng so với phiên 12/10 nhưng chưa ở mức đáng lo ngại. Trong khi đó, lực mua tại vùng 1.715 điểm vẫn chưa cải thiện rõ rệt. Do đó, xác suất VN-Index tạo đáy quanh 1715 điểm và kịch bản vi phạm vùng này, mở rộng nhịp giảm về khu vực 1650 điểm hiện đang tương đối cân bằng”

Trong ngắn hạn, vùng 1715 – 1720 tiếp tục là hỗ trợ quan trọng cần theo dõi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp và tạm dừng quanh vùng 1715 – 1720. Biên độ điều chỉnh được thu hẹp khi lực cầu giá thấp tham gia một cách chọn lọc. Trong ngắn hạn, vùng 1715 – 1720 tiếp tục là hỗ trợ quan trọng cần theo dõi, trong khi kháng cự gần 1740 sẽ là mốc kiểm định đối với các nhịp hồi phục kỹ thuật của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.