Vốn ngoại đột ngột xả mạnh, cổ phiếu bất động sản “lộ sàn”, VN-Index bốc hơi 28 điểm

Lượng hàng lớn về tài khoản chiều nay đã tranh nhau bán cắt lỗ, rất nhiều cổ không bán nhanh là thiệt hại nặng. Đợt bán dồn dập trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đẩy VN-Index rơi tự do. Đặc biệt nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng giảm cực mạnh khiến chỉ số bốc hơi 27,95 điểm tương đương -2,58%.

Đây là mức giảm sâu vượt qua cả phiên tăng đột biến hôm đầu tuần 20/2, đồng thời là mức giảm lớn nhất trong ngày kể từ phiên đầu tháng 2 (giảm 35,21 điểm).

Thị trường vốn đã xấu từ sáng, nhưng nửa đầu phiên chiều vẫn xuất hiện một nhịp hồi lại. Đỉnh cao nhất lúc 2h07 biên độ giảm co lại còn -0,93% so với tham chiếu, là cải thiện đáng kể từ mức giảm 1,42% thời điểm chốt phiên sáng. Tuy nhiên từ đó trở đi, áp lực bán đã tăng vọt trở lại, hình thành một nhịp rơi tự do cuối cùng.

Sức ép này khiến ngay cả các cổ phiếu còn mạnh buổi sáng là cổ phiếu dầu khí, thép cũng không trụ lại được. HPG riêng chiều nay bốc hơi 2,08% giá trị, từ chỗ tăng 0,23% thành giảm 1,85%. HSG đóng cửa giảm tới 5,06% trong khi cuối phiên sáng tăng 0,95%. NKG từ tăng 1,63% thành giảm 0,98%... Dầu khí cũng “rụng” hết: GAS chốt phiên giảm 1,2%, PVD giảm 4,05%, PVT giảm 2,46%, PLX giảm 5,91%, PVS giảm 1,52%, PVC giảm 4,58%, BSR giảm 2,92%...

Khi các cổ phiếu mạnh nhất đảo chiều thì các cổ phiếu yếu càng kém hơn. Nhóm bất động sản sáng nay chưa có mã nào sàn, kết phiên đã có NVL, DXG, DRH, KHG, SZC. Hàng chục mã khác trong nhóm này giảm 4-6%. Nhóm siêu trụ bất động sản giảm ảnh hưởng nặng lên chỉ số là VHM giảm 5,75%, VIC giảm 2,39%, VRE giảm 5,07%.

Ngoài 3 mã nhóm Vin, cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 4 vị trí còn lại trong Top 10 mã đánh sập chỉ số: BID giảm 2,7%, VCB giảm 1,27%, CTG giảm 3,18%, TCB giảm 3,17%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất giảm rất sâu.

VN30-Index kết phiên chiều nay giảm 2,76% và toàn bộ 30 mã đều giảm, với BVH nhẹ nhất cũng -0,99%. 21 mã còn lại của rổ giảm trên 2%. Nhóm Midcap giảm 2,96%, Smallcap giảm 1,95%. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ có 60 mã tăng/364 mã giảm. Không chỉ số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn mà biên độ giảm cũng sâu hơn: Có 188 cổ phiếu giảm trên 2% (phiên sáng là 116 mã). Nhóm ngược dòng chỉ vài cổ đáng chú ý như HQC kịch trần với thanh khoản 176,2 tỷ đồng; SMC tăng 5,83% thanh khoản 17,7 tỷ; PSH tăng 3,06% thanh khoản 14,2 tỷ; SCR tăng 2,11% giao dịch 124,3 tỷ; LDG tăng 1,68% giao dịch 43,1 tỷ.

Điểm bất ngờ là hôm nay khối ngoại lại “đổ dầu vào lửa”, bán ròng rất nhiều và cũng xả các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Tổng giá trị bán trên HoSE đạt 1.288,3 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên, trong khi mua 925,5 tỷ, thấp nhất 23 phiên. Mức bán ròng đạt 362,8 tỷ đồng. VIC bị xả nhiều nhất -58,6 tỷ, VHM -54 tỷ, DXG -39,1 tỷ, CTG -38,2 tỷ, STB -37,2 tỷ, SSI -35,6 tỷ, VNM -34,8 tỷ, HPG -30,4 tỷ, MSN -23,8 tỷ, DGC -23,1 tỷ. Phía mua ròng có NKG +20,8 tỷ, KBC +19,2 tỷ, FRT +19,1 tỷ, HSG +13,9 tỷ.

Khối ngoại tuần trước đã rút ròng khoảng 511 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn HoSE, trở thành tuần bán ròng đầu tiên kể từ đầu tháng 11/2022. So với mức mua ròng thì con số này quá nhỏ, nhưng dòng vốn ETF trong tháng 2 đang có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt, thậm chí nhiều ngày các quỹ ETF ngoại không hút thêm được đồng nào. Các quỹ ETF nội như VNDiamond hay VN30 hút thỉnh thoảng được vốn ngoại qua chứng chỉ lưu ký và được mua ròng thỏa thuận (hôm nay FUEVFVND được mua ròng 19,8 tỷ) ở quy mô nhỏ.

Phiên lao dốc mạnh 28 điểm hôm nay khiến VN-Index rơi trở lại vùng điều chỉnh dưới mức trung bình 20 ngày. Thực ra thị trường hồi lại nhịp vừa qua chủ yếu là nhờ phiên đột biến hôm 20/2. Ngày giao dịch đặc biệt đó đã tạo điều kiện chốt lời rất tốt sang cả phiên ngày 21/2.