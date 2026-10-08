Thứ Năm, 08/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

VPS dẫn đầu thị phần môi giới trên HNX quý 3/2026

H Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong quý 3/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, TCB, SSI, VNDS, MBS, VPBS, BVSC, DNSE, FPTS và SHS với tổng thị phần đạt 61,74%, giảm 1,46% so với quý 2/2026.

Trong đó, Top 1 vẫn thuộc về VPS với thị phần tăng từ 17,71% lên 18,15%; TCBS cũng tăng từ 9% lên 9,96%; SSI từ vị trí thứ 4 trong quý 2/2026 với 6,58% lên vị trí thứ 3 với 6,82%; VNDS từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 4 trong quý 3 này với 6,22%; MBS từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5 với 5,71%;

Trong kỳ, VPBS ghi nhận thị phần giảm mạnh từ 6,71% xuống còn 3,51%; BVSC thay thế vị trí thứ 7 của BSC với 3,08%; vị trí thứ 8 thuộc về DNSE nhưng thị phần tăng từ 3,88% lên 3,03%;

Trong khi đó, trong quý 3 này VCSC và VIX bị loại khoản Top 10 thay vào đó là FPTS với 2,66% và SHS với 2,60%.

VnEconomy

Bên cạnh đó, HNX cho biết Top mười CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 3/2026 gồm: VPS, SSI, TCBS, VCSC, VNDS, KAFI, MBS, ABS, FPTS và SHS - trong đó đứng vị trí thứ 1 vẫn là VPS với 14,24%, bỏ xa vị trí thứ 2 là SSI với 7,70% và TCB là 6,95%.

Các vị trí còn lại là VCSC với 5,53%; VNDS với 4,66%; KAFI với 4,39%; MBS với 4,23%; ABS với 4,07%; FPTS với 3,72% và SHS là 3,62%.

VnEconomy

Top mười CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý 3/2026: gồm có VPS đứng đầu với 33,78%; đứng thứ 2 là DNSE với 26,62% và cách khá xa với các công ty khác là SSI với 9,49%; HCM với 8,13%; TCBS với 5,40%; VNDS với 4,30%; MBS với 3,70%; FPTS với 1,82%; Mirae Asset (Việt Nam) là 1,39% và PHS với chỉ 0,88% thị phần.

VnEconomy

Top mười (10) CTCK có thị phần môi giới thị trường công cụ nợ lớn nhất trong quý 3/2026:

Có 6 công ty thuộc nhóm có thị phần trên 10% gồm: BSC của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV; BVSC của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, VPS của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, VCBS của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, SHS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và SSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10% chỉ có HDBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và Nhóm có thị phần dưới 5% có: TCBS của ông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; TPBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và PSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng khoán VnEconomy thị phần môi giới chứng khoán VnEconomy VPS VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy