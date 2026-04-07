Trang chủ Chứng khoán

Quý 1/2026, Vietcap, HSC gia tăng thị phần trên HoSE

Hà Anh

07/04/2026, 07:39

Trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,3%,

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 1/2026.

Theo đó, dẫn đầu thị phần môi giới tiếp tục là Chứng khoán VPS với tỷ lệ 15,32%, tăng nhẹ so với mức 14,28% của quý 4/2025. Xếp thứ hai là SSI với 11,14%, trong khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) giữ vị trí thứ ba với 8,85%.

Đáng chú ý, trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,30%, tăng 0,56% so với quý 4/2025.

Chứng khoán MBS xếp thứ sáu với 5,29%, theo sau là VNDirect với 4,78% và VCBS đã quay trở lại bảng xếp hạng, đứng ở vị trí thứ 10 với 2,87% thị phần, vượt qua Mirae Asset Việt Nam.

VnEconomy

Như vậy, VPS tiếp tục duy trì vị thế số một với 15,32% thị phần, qua đó nối dài chuỗi 21 quý liên tiếp dẫn đầu trên HOSE.

Theo kết quả kinh doanh năm 2025, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.471 tỷ đồng, vượt 2,2% so với kế hoạch 4.375 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42% so với kết quả năm trước.

Kết thúc năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu/thu nhập hoạt động đạt 8.267 tỷ đồng, phản ánh sự tăng trưởng ổn định trên các mảng kinh doanh cốt lõi. Tổng tài sản đạt 48.402 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 28.835 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho hoạt động kinh doanh cũng như các kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Đặc biệt, các chỉ số hiệu quả sinh lời tiếp tục duy trì ở mức cao, với ROE đạt 26%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành chứng khoán. Các chỉ số này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và năng lực sinh lời bền vững của doanh nghiệp.

Về cơ cấu doanh thu, mảng môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, phản ánh thế mạnh truyền thống cũng như chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân (retail). Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 22.596 tỷ đồng tăng 80,9% so với cùng kỳ, đi kèm công tác quản trị rủi ro chặt chẽ, qua đó khẳng định năng lực phục vụ quy mô lớn và mức độ tin cậy của nền tảng tài chính VPS.

Đại diện Ban lãnh đạo VPS cho biết: “Kết quả năm 2025 cho thấy hiệu quả vận hành và kỷ luật quản trị rủi ro của VPS đang phát huy rõ nét. Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao chuẩn mực minh bạch của doanh nghiệp niêm yết và tiếp tục đầu tư cho nền tảng công nghệ, chất lượng dịch vụ, nhằm đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư và thị trường”.

Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

Quý 2/2025, VCBS lọt vào top 10 thị phần môi giới thay thế cho FPTS

VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trong quý 2/2025

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/4/2026

Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế đang chờ đợi xem Mỹ và Iran sẽ có hành động như thế nào...

Thị trường có thể đang dự báo sai về triển vọng lãi suất do cú sốc giá dầu

Cú sốc giá dầu hiện nay đang khiến giới đầu tư trên toàn cầu cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng...

Thanh khoản giảm mạnh, các nhóm nhà đầu tư giao dịch thận trọng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 509.6 tỷ đồng nhưng bán ròng khớp lệnh là 111.1 tỷ đồng. Tự doanh bán ròng 415.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh lại mua ròng 285.8 tỷ...

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng một số ngân hàng công bố mức huy động cao 9 – 10% chỉ phản ánh nhu cầu vốn cục bộ hoặc điều kiện huy động đặc biệt, trong khi mặt bằng phổ biến của nhóm ngân hàng lớn vẫn quanh 5 – 7% cho kỳ hạn 12 tháng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Huế chủ động xây "lá chắn" trước thiên tai ngày càng cực đoan

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy