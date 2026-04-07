Quý 1/2026, Vietcap, HSC gia tăng thị phần trên HoSE

Trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,3%,

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 1/2026.

Theo đó, dẫn đầu thị phần môi giới tiếp tục là Chứng khoán VPS với tỷ lệ 15,32%, tăng nhẹ so với mức 14,28% của quý 4/2025. Xếp thứ hai là SSI với 11,14%, trong khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) giữ vị trí thứ ba với 8,85%.

Đáng chú ý, trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,30%, tăng 0,56% so với quý 4/2025.

Chứng khoán MBS xếp thứ sáu với 5,29%, theo sau là VNDirect với 4,78% và VCBS đã quay trở lại bảng xếp hạng, đứng ở vị trí thứ 10 với 2,87% thị phần, vượt qua Mirae Asset Việt Nam.

Như vậy, VPS tiếp tục duy trì vị thế số một với 15,32% thị phần, qua đó nối dài chuỗi 21 quý liên tiếp dẫn đầu trên HOSE.

Theo kết quả kinh doanh năm 2025, VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.471 tỷ đồng, vượt 2,2% so với kế hoạch 4.375 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 42% so với kết quả năm trước.

Kết thúc năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu/thu nhập hoạt động đạt 8.267 tỷ đồng, phản ánh sự tăng trưởng ổn định trên các mảng kinh doanh cốt lõi. Tổng tài sản đạt 48.402 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 28.835 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho hoạt động kinh doanh cũng như các kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Đặc biệt, các chỉ số hiệu quả sinh lời tiếp tục duy trì ở mức cao, với ROE đạt 26%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành chứng khoán. Các chỉ số này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và năng lực sinh lời bền vững của doanh nghiệp.

Về cơ cấu doanh thu, mảng môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, phản ánh thế mạnh truyền thống cũng như chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân (retail). Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 22.596 tỷ đồng tăng 80,9% so với cùng kỳ, đi kèm công tác quản trị rủi ro chặt chẽ, qua đó khẳng định năng lực phục vụ quy mô lớn và mức độ tin cậy của nền tảng tài chính VPS.

Đại diện Ban lãnh đạo VPS cho biết: “Kết quả năm 2025 cho thấy hiệu quả vận hành và kỷ luật quản trị rủi ro của VPS đang phát huy rõ nét. Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao chuẩn mực minh bạch của doanh nghiệp niêm yết và tiếp tục đầu tư cho nền tảng công nghệ, chất lượng dịch vụ, nhằm đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư và thị trường”.