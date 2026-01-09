Thứ Sáu, 09/01/2026

VPBankS vào Top 10 thị phần HoSE

Thu Ngân

09/01/2026, 11:19

VPBankS lần đầu tiên vào top 10 thị phần môi giới HoSE và đứng ở vị trí thứ 9 trong quý 4/2025. Thành tích này đánh dấu bước tiến đột phá của công ty chứng khoán mới chỉ hoạt động chưa tới 4 năm, cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng hiện thực hóa chiến lược tham vọng sau IPO và niêm yết.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank.
VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank.

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) đã lần đầu lọt top 10 đơn vị có thị phần giá trị giao dịch môi giới cao nhất, chiếm 3,21% trong quý 4/2025. Kết quả này đặc biệt ấn tượng khi VPBankS mới chỉ hoạt động dưới tên thương hiệu mới chưa tới 4 năm, trong khi tất cả doanh nghiệp còn lại thuộc top 10 thị phần đều đã có lịch sử hoạt động hơn một thập kỷ.

Đồng thời, VPBankS đã vươn lên vị trí top 6 đơn vị dẫn đầu về thị phần môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đạt 4,75%, cải thiện 4 bậc so với quý liền trước. Song song đó, công ty tiếp tục nằm trong top 10 về thị phần môi giới UPCoM và thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh.

Thị phần giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HoSE quý 4/2025. (Ảnh: HoSE).
Thị phần giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HoSE quý 4/2025. (Ảnh: HoSE).

Trước đó, VPBankS cũng đã ghi nhận hàng loạt cột mốc về thị phần môi giới và số lượng tài khoản chứng khoán. VPBankS lần đầu lọt top 10 đơn vị có doanh thu môi giới cao nhất, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính các công ty chứng khoán vào cuối quý 3/2025. Giữa tháng 11, VPBankS đạt cột mốc 1 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 10% số tài khoản tại thị trường Việt Nam.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về môi giới của VPBankS cũng được phản ánh qua kết quả hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Chỉ sau hơn hai năm hoạt động, đến cuối quý 4/2024, VPBankS đã lọt top 10 công ty chứng khoán có dư nợ cho vay margin cao nhất và chưa đầy một năm sau, công ty đã vươn lên vị trí top 3. Theo cập nhật tại hội nghị nhà đầu tư vừa qua, dư nợ margin của VPBankS đã đạt 29.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11 và tăng lên 32.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 12 - gấp hơn ba lần so với thời điểm đầu năm.

Theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, VPBankS hướng tới mục tiêu vị thế top 2 thị phần môi giới trên HoSE vào năm 2030, đồng thời dẫn đầu về cho vay margin, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh đó, VPBankS còn nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở các mảng kinh doanh như ngân hàng đầu tư (IB) và tự doanh. Công ty xác định tầm nhìn trở thành công ty chứng khoán - ngân hàng đầu tư hàng đầu, cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng.

Việc gia nhập top 10 thị phần môi giới trên HoSE là sự khẳng định về mô hình kinh doanh và năng lực triển khai chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ. Động lực giúp VPBankS nhanh chóng gia nhập nhóm dẫn đầu đến từ dải sản phẩm đa dạng, các chính sách ưu đãi hàng đầu và đội ngũ môi giới vừa chuyên nghiệp vừa đông đảo, cũng như sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

VPBankS cung cấp dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu, chứng quyền có bảo đảm… Với quy mô vốn chủ sở hữu đứng top 2 ngành chứng khoán, VPBankS sẵn sàng triển khai nhiều chính sách ưu đãi trong mảng cho vay margin với lãi suất cạnh tranh và hạn mức lớn.

Song song, số lượng nhân viên của công ty không ngừng được mở rộng, từ khoảng vài chục người khi mới đi vào hoạt động lên 772 nhân sự vào cuối quý 3/2025 (chưa bao gồm đội ngũ cộng tác viên đông đảo), giúp VPBankS mở rộng hoạt động môi giới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngoài ra, việc nằm trong hệ sinh thái VPBank – SMBC giúp VPBankS thừa hưởng nền tảng vững chắc về vốn, công nghệ, quản trị và khai thác tập khách hàng hơn 30 triệu người, trải dài trên nhiều phân khúc.

Ngày 12/11, VPBankS hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên gần 33.000 tỷ đồng. Sau đó chưa đầy 30 ngày, công ty đã đưa 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HoSE. Thương vụ IPO kỷ lục giúp VPBankS cải thiện nền tảng vốn, qua đó thúc đẩy những mảng kinh doanh chủ chốt như cho vay margin hay ngân hàng đầu tư.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS đã nhanh chóng vào nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu, hai năm liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards với các hạng mục "Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á 2025" và "Doanh nghiệp Tăng trưởng Nhanh".

Với nguồn vốn, hệ sinh thái, công nghệ và nhân lực liên tục được củng cố, VPBankS hướng đến mục tiêu trở thành công ty chứng khoán - ngân hàng đầu tư hàng đầu, tiên phong cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng.

Từ khóa:

VPBankS

