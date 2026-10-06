TCBS tăng thị phần môi giới lên hơn 10% trong quý 3/2026

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 3/2026.
Theo đó, top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS với tổng thị phần của 10 công ty này đạt 64,86%.
Trong đó, Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu với 11,54% nhưng giảm 1,07% so với quý 2/2026; Chứng khoán SSI (SSI) đứng vị trí thứ 2 cũng giảm từ 11,17% xuống còn 11,09%.
Đáng chú ý, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vẫn đứng ở vị trí thứ 3 nhưng thị phần tăng từ 9,36% lên 10,03%, thị phần của Chứng khoán Vietcap (VCSC) cũng tăng từ 7% lên 7,80% - trong khi đó, thị phần của Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) lại giảm từ 6,80% xuống còn 6,10%;
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đứng nguyên ở vị trí thứ 6 với thị phần tăng từ 4,79% lên 4,84%; Chứng khoán VNDirect (VNDS) giảm từ 3,96% xuống 3,90%; Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) từ vị trí thứ 9 trong quý 2/2026 với 2,99% lên vị trí thứ 8 với 3,72%; Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) tăng từ vị trí thứ 10 với 2,94% lên vị trí thứ 9 với với 3,03%; Còn Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBANKS) từ vị trí thứ 8 với 3,57% giảm mạnh xuống vị trí thứ 10 với 2,81%.
Về kết quả quả kinh doanh, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận quý 2/2026, tổng doanh thu TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 2/2025.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của TCBS đạt 3.555 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
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