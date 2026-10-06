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TCBS tăng thị phần môi giới lên hơn 10% trong quý 3/2026

H Hà An

Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS với tổng thị phần của 10 công ty này đạt 64,86%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 3/2026.

Theo đó, top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, KIS Việt Nam, Mirae Asset (Việt Nam) và VPBankS với tổng thị phần của 10 công ty này đạt 64,86%.

Trong đó, Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu với 11,54% nhưng giảm 1,07% so với quý 2/2026; Chứng khoán SSI (SSI) đứng vị trí thứ 2 cũng giảm từ 11,17% xuống còn 11,09%.

Đáng chú ý, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vẫn đứng ở vị trí thứ 3 nhưng thị phần tăng từ 9,36% lên 10,03%, thị phần của Chứng khoán Vietcap (VCSC) cũng tăng từ 7% lên 7,80% - trong khi đó, thị phần của Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) lại giảm từ 6,80% xuống còn 6,10%;

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đứng nguyên ở vị trí thứ 6 với thị phần tăng từ 4,79% lên 4,84%; Chứng khoán VNDirect (VNDS) giảm từ 3,96% xuống 3,90%; Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) từ vị trí thứ 9 trong quý 2/2026 với 2,99% lên vị trí thứ 8 với 3,72%; Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) tăng từ vị trí thứ 10 với 2,94% lên vị trí thứ 9 với với 3,03%; Còn Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBANKS) từ vị trí thứ 8 với 3,57% giảm mạnh xuống vị trí thứ 10 với 2,81%.

VnEconomy

Về kết quả quả kinh doanh, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận quý 2/2026, tổng doanh thu TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% so với quý 2/2025. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của TCBS đạt 3.555 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

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