Vụ Vimedimex sai phạm đấu giá có tính hệ thống

Các bị can còn lại gồm: Nguyễn Quang Hưng (SN 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì; Phó Tổng Giám đốc Vimedimex), Tạ Thị Vân (SN 1979, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm), Nguyễn Xuân Đức (SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình; Tổng giám đốc Vimedimex 2);

Trần Công Tuyên (SN 1982, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án Đông Anh, Hà Nội), Vương Thị Thu Thủy (SN 1983, Chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh);

Ba bị can thuộc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (viết tắt là VVAI) gồm: Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1982, Tổng Giám đốc), Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Đức Phương (SN 1991, Thẩm định viên).

Cả 9 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng, 9 bị can đã thực hiện sai phạm một cách có hệ thống, sai phạm từ quá trình thẩm định, ban hành chứng thư định giá đất đến sai phạm trong quá trình tham gia đấu giá.

DÌM GIÁ ĐẤT, NHÀ NƯỚC THIỆT HẠI HƠN 135 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng, năm 2020, UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND huyện Đông Anh công khai kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

Quá trình thẩm định giá đất, theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy, các bị can thuộc công ty thẩm định đã thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/1m2).

Ngày 14/10/2020, căn cứ chứng thư thẩm định giá và dự thảo tờ trình của Chi cục quản lý đất đai, ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường ký Tờ trình số 9013 gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố về phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên, giá khởi điểm là 17,6 triệu đồng/m2.

Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức cuộc họp gồm ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, nhưng ông Vinh không trực tiếp chủ trì cuộc họp mà giao cho ông Phan Văn Đồng – Phó Phòng quản lý giá Sở Tài chính chủ trì.

Các thành viên khác có đại diện các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố, UBND huyện Đông Anh, đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Các thành viên hội đồng đã thống nhất điều chỉnh lại tổng diện tích sàn xây dựng là 17.192,35 m2; áp dụng chỉ số giá xây dựng quý III/2020 so với quý IV/2018; điều chỉnh chỉ tiêu vị trí phần tính doanh thu căn hộ và thương mại dịch vụ của tài sản so sánh 2 từ 104% xuống 101%; tài sản so sánh 1 từ 99% xuống 97% cho phù hợp với lợi thế vị trí của tài sản thẩm định.

Sau khi điều chỉnh phương án tính giá đất cụ thể , Hội đồng xác định lại đơn giá đất là18,2 triệu đồng/m2.

Căn cứ vào báo cáo kết quả cuộc họp, ông Mai Xuân Vinh đã ký biên bản họp, đồng thời ký công văn số 6767 gửi Sở Tài nguyên và môi trường thông báo kết quả thẩm định về phương án giá khởi điểm xác định đơn giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất là 18,2 triệu đồng/m2.

Ngày 21/10/2020, ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường ký tờ trình gửi UBND thành phố Hà Nội. Ngày 23/10/2020, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Quyết định phê duyệt giá khởi điểm này.

Theo cơ quan tố tụng, việc hạ giá trị đất, làm sai lệnh giá khởi điểm đưa vào đấu giá và tạo điều kiện cho các Công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng.

KHÔNG XEM XÉT XỬ LÝ NHIỀU CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã xác minh và kết luận, ông Lê Hồng Sơn phê duyệt kết quả dựa trên đề xuất, tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả cuộc họp Hội đồng. Ông Sơn không biết giá trị khu đất đã bị đơn vị tư vấn hạ giá trước khi phát hành chứng thư, nên không có căn cứ xem xét xử lý hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với ông Mai Xuân Vinh (Thường trực hội đồng), theo quy định ông Vinh phải trực tiếp chủ trì, điều hành cuộc họp Hội đồng nhưng đã ủy quyền ông Phan Văn Đồng – Phó phòng quản lý giá chủ trì cuộc họp.

Sau đó căn cứ vào báo cáo kết quả cuộc họp do ông Đồng báo cáo, ông Vinh đã ký biên bản họp hội đồng, đồng thời ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định giá khởi điểm là 18,2 triệu đồng/m2.

Cơ quan điều tra xác định ông Vinh có hành vi thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên xét về động cơ, mục đích ông Vinh không biết các phiếu khảo sát trong chứng thư thẩm định giá là lập khống, cũng như không có sự bàn bạc, thống nhất với cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ UBND huyện Đông Anh và các đơn vị tham gia đấu giá tác động làm giảm giá trị của khu đất. Cá nhân ông Vinh không được hưởng lợi gì trong việc thẩm định giá đất khởi điểm nêu trên.

Mặt khác ngày 29/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 4655 về việc hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất trên. Ngày 18/11/2022, Công ty Bắc Từ Liêm đã bàn giao trả UBND huyện Đông Anh lô đất trên để khắc phục hậu quả.

Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Mai Xuân Vinh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã có Văn bản kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét có hình thức xử lý hành chính theo quy định đối với ông Mai Xuân Vinh.